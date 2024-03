Bayerns Bangen um die letzte Titelchance

Für die Münchner geht es um viel Geld, für Trainer Tuchel um den Job.

Für den FC Bayern München steht am Dienstag (21 Uhr, live Sky) in der Champions League gegen Lazio Rom nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich viel auf dem Spiel. Im Achtelfinal-Rückspiel (Hinspiel 0:1) stehen bis zu 43,1 Millionen Euro an Uefa-Prämien auf dem Spiel. So viel würde die Bayern in dieser Saison noch kassieren, wenn sie den Titel gewinnen würden. Allein der Aufstieg gegen Lazio würde weitere 10,6 Mio. Euro bringen.

Trainer Thomas Tuchel, dessen Abschied im Sommer bereits beschlossen ist, könnte im Falle des Ausscheidens noch früher abgelöst werden. Im zweiten Spiel des Abends versucht Real Sociedad ein 0:2 gegen Paris SG aufzuholen. (ag.)