Machtkampf um Spitze bei Raiffeisen

Kaum jemand hat so viele Ämter in der Raiffeisen-Sphäre inne wie Erwin Hameseder.

Kaum jemand hat so viele Ämter in der Raiffeisen-Sphäre inne wie Erwin Hameseder. Clemens Fabry

In der größten privaten Beteiligungsholding Österreichs kommt es zur Obmannwahl. Die Weichen für den Kandidaten sind laut „Presse“-Informationen schon gestellt – aber ganz reibungslos ist es nicht verlaufen.

Wien. Normalerweise sind Postenverlängerungen eine eher langweilige Formalie. Nicht so, wenn es jemand anderen gibt, der es auf den Posten abgesehen hat. Nicht so, wenn der Amtsinhaber schon ein gewisses Alter erreichte und zuletzt von Generationswechsel sprach. Und schon gar nicht, wenn es um einen Posten in der weitverzweigten Raiffeisen-Familie geht.

Mehr lesen Wie Oligarchen mit Immobilien ihr Schwarzgeld in Österreich waschen

So läuft heuer die Amtszeit des Obmanns der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien aus. Dabei handelt es sich um die größte private Beteiligungsholding der Republik. Erwin Hameseder vertritt hier seit 2012 die Eigentümer – also die Genossenschaften – der Holding. Haupteigentümer sind mit 85 Prozent die Niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Acht Prozent gehören den Niederösterreichischen Lagerhäusern.

Bevor es zur offiziellen Wahl Mitte Mai kommt, habe es zu dem Thema schon hitzige Vorgespräche gegeben.