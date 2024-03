Einwanderung: Behörde stockt Personal auf

Schon nach Kritik an der Wiener Einwanderungsbehörde (MA 35) wurde der Mitarbeiterstand erhöht.

Schon nach Kritik an der Wiener Einwanderungsbehörde (MA 35) wurde der Mitarbeiterstand erhöht. APA/Georg Hochmuth

Es gibt immer mehr Anträge auf Staatsbürgerschaft. Wien stellt 105 Mitarbeiter ein.

Die Wiener Einwanderungsbehörde (MA 35) muss erneut Personal aufnehmen. Zwar wurden nach Kritik an der Abteilung bereits Reformschritte gesetzt und der Mitarbeiterstand erhöht, es gibt jedoch immer mehr Neuanträge auf Erteilung der österreichischen Staatsbürgerschaft, wie der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) und MA-35-Leiter Georg Hufgard-Leitner am Montag erklärt haben. Somit sei in diesem Bereich die Wartezeit lediglich „stabilisiert“ worden, hieß es.

Prinzipiell ortet Wiederkehr „deutliche Fortschritte“, etwa im Bereich Aufenthalt bzw. Einwanderung. Die Verfahrensdauer sei dort um ein Drittel verkürzt worden. Akte, die das ­Aufenthaltsgesetz betreffen, machen den Löwenanteil der rund 150.000 Verfahren aus, die die MA 35 alljährlich abwickelt. Und: Wurden 2020 noch rund 5600 Staatsbürgerschaftsverfahren abgeschlossen, waren es im Vorjahr bereits knapp 7400. Jedoch ist die Zahl der Neuanträge von rund 400 auf 1000 gestiegen. Die Wartezeit auf den ersten persönlichen Termin bei Staatsbürgerschaftsverfahren beträgt weiterhin rund ein Jahr.

Um den Andrang zu bewältigen, reagiert man nun auch personell: 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zusätzlich eingestellt. Aktuell liegt man bei rund 660, das sind bereits über 200 Personen mehr als vor dem Start des Reformprozesses. Grund für den Anstieg ist laut MA 35, dass Menschen, die 2015/2016 etwa aus Syrien geflohen sind, nun einen Antrag stellen können. (red.)