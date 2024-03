Rapid-Eklat: Hat Österreichs Fußball ein Homophobie-Problem?

Bild aus der Red Bull Arena in Salzburg im Jahr 2017. Bei einem Spiel Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid Wien, 7. Runde, im Bild Polizisten am Oberrang.

Bild aus der Red Bull Arena in Salzburg im Jahr 2017. Bei einem Spiel Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid Wien, 7. Runde, im Bild Polizisten am Oberrang. EXPA/ JFK - Rechteinfo: Rights Managed (RM)

Sportchef Markku Datler über den Rapid-Skandal, die hohen Strafen für die betroffenen Rapidler und Probleme im Profifußball, die im Wettkanpf-Taumel gern übersehen werden.

Nach der Anzeige gegen die sieben involvierten Rapidler, die nach dem Derby-Sieg gegen die Austria am Sonntag vor einer Woche derbe und homophobe Schmähgesängeangestimmt haben, folgten nun die Strafen. Geschäftsführer Steffen Hoffmann und Trainer Stefan Kulovits sind für zwei und drei Monate gesperrt, die Spieler für drei bis sechs Spiele. Sportchef Markku Datler ordnet im Podcast den Skandal und die Strafen ein. Einen solchen Fall wie diesen gab es in der österreichischen Fußballgeschichte jedenfalls schon lange nicht, so Datler. Die Strafen der Bundesliga sind tatsächlich sehr hoch, sagt er. Österreichs Fußball habe zum Teil sicher immer noch ein Problem mit Homophobie, da müssten alle daran arbeiten, nicht nur Rapid.

„Ein Fußballer hat immer eine Vorbildfunktion“

Der Vorfall sei aber keinesfalls zu verharmlosen. Markku Datler erinnert an die besondere Rolle der Spieler: „Ein Fußballer steht in der Öffentlichkeit und hat immer eine Vorbildfunktion. Der wird überall als Steffen Hoffmann oder Guido Burgstaller auf der Straße wahrgenommen, der ist immer ein Rapid-Spieler.“

Gast: Markku Datler, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credits:

Mehr zum Thema: