Viel Pop, wenig Politik: Wie weiblich, wie gleichgestellt ist Wien?

Vorlesen Hauptbild • Am Wiener Minoritenplatz fand Anfang März der vom Österreichischen Frauenring organisierte „Schreitag gegen Femizide“ statt. • HELMUT FOHRINGER/APA/AFP via Getty Images

Einfluss und Sichtbarkeit von Frauen in Wien wachsen, aber was bewegt sich in Sachen Gleichstellung tatsächlich? Expertinnen sehen vor dem Frauentag viel Diskurs und Feminismus als einen Trend, auf den viele aufspringen, aber von dem wenig im realen Leben ankommt.

Heuer sind es wahre Festspiele. In Wien ist der Frauentag erstmals kein Tag, die Stadt hat eine ganze Frauenwoche ausgerufen, Veranstaltungen gibt es so viele wie wohl noch nie um diesen Tag. Und fragt man, aus Anlass dieser Woche, ja, eigentlich Wochen im Frühling, wie es denn mit Gleichstellung, mit Frauenförderung aussieht, etwa in der Stadt Wien, bei den größten privaten Arbeitgebern, bei diversen Institutionen, Organisationen dieser Stadt, dann scheint es, als sei längst alles klar.