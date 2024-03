Die EU-Kommission erklärt, es würden ausreichende Hinweise auf staatliche Subventionen für chinesische E-Kfz vorliegen. Nun könnten Maßnahmen getroffen werden, um EU-Hersteller zu schützen.

Die Europäische Union leitet erste Schritte für die mögliche rückwirkende Erhebung von Importzöllen auf chinesische Elektro-Fahrzeuge ein. In einem am Dienstag veröffentlichten Dokument erklärte die EU-Kommission, es würden ausreichende Hinweise auf staatliche Subventionen für chinesische E-Kfz vorliegen. Deswegen sei geplant, mit Erfassung dieser Importe durch den Zoll zu beginnen. So registrierte Einfuhren könnten dann nachträglich mit Zöllen belegt werden.

Die EU-Kommission untersucht seit Oktober die chinesischen Subventionspraktiken. Vom Resultat hängt die Entscheidung ab, ob Zölle zum Schutz der EU-Hersteller erhoben werden. Die Untersuchung soll bis November abgeschlossen werden. Die EU könnte allerdings bereits im Juli vorläufige Zölle einführen. Nach EU-Angaben sind die Importe seit Oktober im Vorjahres-Vergleich um 14 Prozent gestiegen. Demnach könnten EU-Hersteller schwere Nachteile und Schäden erleiden, wenn die Einfuhren aus China bis zum Abschluss der Untersuchung weiter so stark ansteigen. Die chinesische Handelskammer in der EU äußerte sich enttäuscht und erklärte, dass der Anstieg der Importe die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa widerspiegle.(APA/Reuters)