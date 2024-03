Salzburg: Siebenkampf um das Bürgermeisteramt

Sechs Männer und eine Frau wollen in Salzburg Bürgermeister(in) werden, acht Parteien ringen am kommenden Sonntag um 40 Mandate im Gemeinderat. Ein Überblick über Köpfe und programmatische Ansagen.

Am kommenden Sonntag, dem 10. März, finden in der Stadt Salzburg – und in weiteren 119 Salzburger Gemeinden – Kommunal- und Bürgermeisterwahlen statt. Das Rennen um die Vormachtstellung in der Stadt an der Salzach war selten so spannend. Die SPÖ will sich die 2019 verloren gegangene Mehrheit zurückholen, die ÖVP ihre Position als Nummer eins verteidigen. Und mit der KPÖ plus ist ein Mitbewerber am Start, der für eine Überraschung gut ist.

Der Kandidat der Mitte

„Es geht um alles!“ lautet die Botschaft von VP-Spitzenkandidat Florian Kreibich. Soll heißen: Er will eine rot-dunkelrot-grüne Allianz aus SPÖ, KPÖ plus und Grünen verhindern und positioniert sich als Kandidat, der die Mitte der Gesellschaft vertritt. Der 54-jährige Jurist wurde zum Frontmann der ÖVP gekürt, nachdem Bürgermeister Harald Preuner seinen Rückzug bekannt gegeben hatte. Kreibich ist zwar schon lang in der Politik – neun Jahre im Landtag, seit 2019 im Gemeinderat. Das Bürgermeisteramt ist ihm aber nicht sicher – dazu fehlen ihm Bekanntheit und Profil. Als Gaisberg-Koordinator – ein Vermittler zwischen den Interessen auf dem beliebten Salzburger Hausberg – war er für eine Nische verantwortlich.

APA/Franz Neumayr

Nun muss der Anwalt Antworten auf die großen Probleme der Stadt finden. Er verspricht 1785 neue Wohnungen bis 2029 und will Eigentum fördern. Im Verkehr sieht er im S-Link, einer Mini-U-Bahn vom Bahnhof in den Süden der Stadt, die Zukunft. Ein attraktiver öffentlicher Verkehr und mehr Radwege sollen den Stau in der Stadt eindämmen.

Der Gegner des S-Link

Bernhard Auinger (49), bisher als sozialdemokratischer Vizebürgermeister in der Stadt für Kultur und Sport zuständig, positioniert sich als Kandidat mit Regierungserfahrung. Er wisse, wie man Projekte nicht nur ankündigt, sondern auch umsetzt. Bernhard Auinger will den Bürgermeistersessel, den die SPÖ zuletzt mit Heinz Schaden von 1999 bis 2017 innegehabt hat, zurückholen.

APA/Barbara Gindl

Als einzige Partei ist die SPÖ – nach einem Schwenk im Vorjahr – klar gegen die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn: Zu viel Geld für zu wenig Effekt. „Ich will lieber Tausende Wohnungen mitfinanzieren, als einen Tunnel durch die Stadt zu graben“, sagt Auinger. Die Stadt solle selbst Grundstücke ankaufen und über Baurecht den geförderten Mietwohnbau ankurbeln. Auinger verspricht Open-Air-Konzerte auf dem Residenzplatz, ein zusätzliches Hallenbad sowie eine Eishalle.

Die grüne Macherin

Mit ihrer Botschaft von grüner Frauenpower spricht die 35-jährige Anna Schiester, einzige Kandidatin für das Bürgermeisteramt in der Landeshauptstadt, gezielt die Wählerinnen an. Dass sie etwas bewegen kann, hat sie 2015 bewiesen, als Tausende Flüchtlinge in Salzburg gestrandet sind. Auf Facebook richtete sie spontan die Plattform „Flüchtlinge willkommen“ ein und wurde über Nacht zur zentralen Drehscheibe für alle, die helfen wollten.

APA/Barbara Gindl

Anna Schiester war im Grünen-Landtagsklub für Pressearbeit zuständig, 2019 wurde sie Gemeinderätin in der Stadt. Seit 2022 leitet sie als Stadträtin das Bauressort. Neue Wohnungen will sie vor allem auf mindergenutzten Flächen bauen, die Grünlanddeklaration ist für sie unantastbar. Mehr Radwege, Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und mehr Aufenthaltsqualität durch mehr Grün in der Stadt sind ihre Botschaften.

Das Bollwerk gegen links

APA/Barbara Gindl

Dass Paul Dürnberger die FPÖ als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führt, war selbst in freiheitlichen Kreisen überraschend. Der 28-jährige Student und Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts war zuvor nicht aufgefallen. Nach seiner Kür änderte sich das: Fotos zeigten den jungen Mann bei einer Demonstration der Identitären in Wien, es folgten Rücktrittsaufforderungen durch die politische Konkurrenz. Dürnberger gab sich unbeeindruckt. Sein Ziel ist es, das ­bescheidene Wahlergebnis der Blauen von 2019 – damals erreichte die FPÖ drei Mandate – zu verdoppeln. Chancen auf die Bürgermeisterstichwahl hat er kaum. Seine Forderungen: Eine Wohnung der Stadt soll nur bekommen, wer Deutsch spricht. Er will eine Stadtwache und Verkehrsberuhigung. Mit ihm gebe es keinen Linksruck, lautet die Botschaft. Zuletzt positionierte sich Dürnberger gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft.

Der grüne Kommunist

APA/Barbara Gindl

Der Kommunist Kay-Michael Dankl (35) hat es mittlerweile über die Grenzen Salzburgs hinaus zu Bekanntheit gebracht. Dem Salzburger wird von Beobachtern zugetraut, es mit der KPÖ plus in die Stichwahl und vielleicht sogar auf den Bürgermeistersessel zu schaffen. Bei den Landtagswahlen 2022 wurde die dunkelrote Partei in der Stadt mit 22 Prozent immerhin zweitstärkste Kraft nach der ÖVP. Dankl, der eigentlich politisch bei den Grünen gestartet ist und sich nach einem Zerwürfnis mit der Parteispitze der in Salzburg kaum existenten KPÖ zugewandt hat, setzt konsequent auf ein Thema: die Wohnungsnot. Er fordert, dass die Stadt selbst wieder Wohnungen baut. Er will gezielt bisherige Nichtwähler zu den Urnen bewegen und ist regelmäßig mit seinem Team in den benachteiligten Stadtteilen präsent, um konkrete Unterstützung zu leisten. Dafür nimmt er auch einen Teil seiner Gage als Gemeinderat und Landtagsmandatar in die Hand und hilft Menschen in Notlagen. Der 35-Jährige hat Geschichte studiert und arbeitet als Museumsführer.

Die Außenseiter

APA/Barbara Gindl

Der politisch bisher noch unerfahrene Unternehmer Lukas Rupsch (40) ist der Kandidat der Neos, die sich nach der Schlappe bei der Landtagswahl 2022 neu aufgestellt haben. Die zwei Mandate im Gemeinderat zu halten, ist das Ziel der Pinken. Sie positionieren sich mit Slogans wie „Lebensraum statt Touri-Albtraum“ oder „Chancengerechtigkeit für alle Kinder“. Forderungen sind eine höhere Gebühr für Touristenbusse oder ein frisch gekochtes Mittagessen für alle Kinder in Salzburg.

liste-salz.at

Christoph Ferch (64) will mit seiner Liste Bürger für Salzburg erneut in den Gemeinderat einziehen und kandidiert auch als Stadtchef. Sein zentrales Thema: das Weltkulturerbe Altstadt vor Verbauung zu schützen.