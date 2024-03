Polizisten in einem Problemviertel in Schweden.

Schweden wird von einer beispiellosen Welle an Tötungen und Explosionen durch Bandenkriege erfasst. Immer mehr Kriminelle legen sich kugelsichere Westen zu. Die Polizei fordert nun ein Verbot.

Es sind erschreckende Zahlen für Schweden, das sonst als Vorzeigeland in Europas Norden gilt: Mehr als 50 Menschen starben vergangenes Jahr durch Waffengewalt. Es wurden mehr als 140 Explosionen registriert, eine Rekordzahl. Alleine heuer kamen vier Menschen in Schießereien ums Leben. Bandenkämpfe erfassen immer weitere Teile des Landes. Die Gangs töten nicht mehr nur Mitglieder verfeindeter Gruppen. Sie weiten ihre Rachezüge auf die Familien der Kriminellen aus. Auch Unbeteiligte kommen ums Leben.

Die Polizei in Schwedens südlicher Küstenregion Skåne, die auch Malmö umfasst, fordert nun ein Verbot für den Privatkauf von kugelsicheren Westen, berichtet der britische „Guardian“. „Wer braucht kugelsichere Westen?“, fragt Patrick Andersson, der Geheimdienstchef der Polizei in Skåne, das Blatt. „Sicherheitskräfte und Polizeibeamte benötigen sie für ihren Job. Wir sind überzeugt, dass Kriminelle sie nicht brauchen.“ Die Attentäter zielten nun nicht mehr auf die Brust, sondern auf den Kopf, um jemanden zu töten.

Kugelsichere Westen signalisieren Zugehörigkeit zu Bande

Er beobachte, dass immer mehr Kriminelle in Schweden die Schutzausrüstung tragen – nicht mehr nur in den Großstädten, sondern auch in ländlichen Region. „Sie gehören in kein Land, außer es herrscht Krieg“, ist der Polizeibeamte überzeugt. Denn die Westen, die neu mehrere hundert Euro kosten, seien zu einer Art Statussymbol geworden. Sie signalisierten die Zugehörigkeit zu einer Bande. Das schüre Angst in der Bevölkerung.

21 Problemviertel gibt es im Land. Hier ist das Risiko für Waffengewalt besonders hoch. Es sind Gebiete mit grassierender Langzeitarbeitslosigkeit, einem hohen Armutsrisiko, besonders vielen Schulabbrechern und hohem Migrantenanteil. Meist geht es bei den Konflikten um Drogen: Wer, wo, was verkaufen darf.

Justizminister warnt vor Infiltration von Behörden und Parteien

14.000 Menschen in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land seien in kriminellen Netzwerken aktiv, 48.000 Personen hätten Verbindungen zu den Syndikaten, sagte die schwedische Polizei Ende Februar. Zeugen würden zum Schweigen gebracht, Sozialarbeiter bedroht, Behörden und politische Parteien, die gegen Drogenkriminalität vorgehen, infiltriert, so Justizminister Gunnar Strommer.

Ein besonderes Problem: Immer mehr junge Menschen werden in den Strudel aus Gewalt hineingezogen. Die Zahl der 15- bis 20-Jährigen, die als Verdächtige im Falle von Mord, Totschlag und tödlichen Angriffen gelten, steigt, zeigen Zahlen der schwedischen Behörde für Kriminalitätsbekämpfung.