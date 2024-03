Darüber haben alle bei der Modewoche in Paris gesprochen

Jubiläum, Debüt und eine Tasche ganz aus Luft. Die Highlights der Pariser Modewoche.

10 Jahre Nicolas Ghesquière bei Louis Vuitton

Im Cour Carré du Louvre, einem Innenhof des Louvre-Museums, wurde die Jubiläumskollektion von Designer Nicolas Ghesquière präsentiert. Die Kollektion für den kommenden Herbst/Winter war eine Art Rückblick auf ein Jahrzehnt bei Louis Vuitton und kann wie ein Best-of gelesen werden: Futuristische Silhouetten und einzigartige Verarbeitungen verband er mit Sportswear-Elementen und gewagten, aber auch humorvollen Details. So trugen die Models beispielsweise zu ihren Abendkleidern riesige, flauschige Handschuhe und Strickhauben, die wie Katzenohren aussahen.

Nicolas Ghesquière arbeitet schon zehn Jahre für Louis Vuitton. Imago / Jana Call Me J/abaca

Séan McGirrs Debüt bei Alexander McQueen

Bisher arbeitete der irische Designer, der in die Fußstapfen von Sarah Burton trat, eher hinter den Kulissen, weshalb die Debütkollektion für Alexander McQueen mit Spannung verfolgt wurde. McGirr sah dabei die Archive des Labels durch, er brachte nicht nur das originale Logo des Labels zurück, er ließ auch zwei von Lee Alexander McQueens Musen - Debra Shwa und Frankie Rayder - über den Catwalk laufen. Inspirieren ließ er sich von der Frühlingskollektion aus dem Jahr 1995 mit dem Titel „The Birds“.

Zurück zu den Wurzeln mit Chanel

Ein Geschichtsunterricht mit Chanel: Virginie Viard ließ die Models über einen Catwalk spazieren, der der Promenade in Deauville nachempfunden war, wo Gründerin Coco Chanel ihre erste Boutique eröffnete. In Deauville findet außerdem ein Amerikanisches Filmfestvial statt. Dies wurde in Mustern, die aus 35 Millimeter Film und Kinotickets bestand, wieder aufgenommen. Darüber hinaus stachen die breiten Hüte und Schirmmützen ins Auge, die wohl an Chanels Anfänge als Hutmacherin erinnern sollten.

Die Hüte stachen bei Chanel ins Auge. Imago / Jean-baptiste Soulliat / Starface

Kate Moss bei Marine Serre?

Ebenfalls getuschelt wurde über den Auftritt von Model Kate Moss auf dem Laufsteg von Marine Serre. Oder war sie es doch nicht? Tatsächlich täuschte ein Lookalike-Model auch die internationale Presse.

Miu Miu für alle Lebenslagen

Zeitlose Stücke für viele Jahrzehnte wollte Miuccia Prada präsentieren. „Jeden Morgen stelle ich mir dir Frage, ob ich ein 15-jähriges Mädchen bin oder eine Lady am Rand des Todes“, meinte die Designerin backstage mit einem Augenzwinkern.

Schauspielerin Angela Molina auf dem Laufsteg von Miu Miu. APA / AFP / Julien De Rosa

Valentinos „50 Shades of Schwarz“

Eine komplette Kollektion in Schwarz präsentierte Pierpaolo Piccioli für Valentino. Das sollte nicht als die Abwesenheit von Farbe betrachtet werden, heißt es in den Shownotizen, sondern ein nuanciertes Farbspektrum zeigen. Um das zu erreichen, wurden viele unterschiedliche Materialien und Texturen miteinander gemixt.

Black is back. Imago / Agence / Bestimage

Eine Tasche aus Luft bei Coperni

Eine ganz besondere Handtasche hat Coperni bei der Pariser Modewoche vorgestellt. Die sogenannte „Air Swipe Bag“ besteht angeblich zu 99 Prozent aus Luft und einem Prozent Glas. Gefertigt wurde sie aus dem Nanomaterial Silica Aerogel der NASA.

Jodeln bei Vivienne Westwood

Österreichischer Andreas Kronthaler holte sich Verstärkung aus der Heimat. Sons of Sissy, ein Wiener Folk-Dance-Trio, performte auf dem Laufsteg, inklusive einer Art Jodeln und Schuhblatteln. Für seine Kollektion ließ sich Kronthaler von der Männermode der Renaissance inspirieren, womit der Hosenlatz sein Comeback feierte.

Proteste bei Victoria Beckham

Die Show von Victoria Beckham wurde von Peta-Demonstrantinnen unterbrochen, die auf den Laufsteg liefen und mit Schildern, auf denen „Viva Vegan Leather“ stand, protestierten.

Die Präsentation von Victoria Beckham wurde gestört. Imago / I-images

Saint Laurents Buchhandlung

Saint Laurent eröffnet seine eigene Buchhandlung und Galerie im 7. Arrondissement von Paris: Saint Laurent Babylone. Bücher in limitierter Edition und Veranstaltungen mit Signierstunden sollen dort ebenfalls stattfinden.

(cg)