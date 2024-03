Noch 100 Tage: Der Fahrplan zur Euro 2024

Tickets, TV und Testspiele: Wichtige Fragen und Antworten vor der Europameisterschaft in Deutschland.

Die Gruppen sind ausgelost, die meisten Tickets vergeben, die Vorbereitung nimmt immer konkretere Formen an: 100 Tage sind es heute noch bis zum Eröffnungsspiel bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (vom 14. Juni bis zum 14. Juli).

1 Gibt es jetzt noch Tickets für die Europameisterschaft?

Die meisten der rund 2,7 Millionen Tickets sind verkauft, die Bewerber wurden über die Ergebnisse der Verlosung informiert. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Eine weitere Verkaufsphase ist nicht mehr geplant. Allerdings will der Europäische Fußballverband Uefa noch im März eine Wiederverkaufsplattform anbieten. Dort können Fans, die ein Ticket nicht nutzen können oder wollen, ihre Eintrittskarte verkaufen. Es gibt auch noch einige sogenannte Hospitality-Pakete mit Tickets, die für die meisten Fans preislich aber eher nicht infrage kommen.

2 Was macht das österreichische Nationalteam bis zur EM?

Die Planungen des ÖFB-Teams sind weit fortgeschritten. Am nächsten Montag erfolgt die Kaderbekanntgabe für einen ersten fünftägigen Vorbereitungslehrgang in zwei Wochen in Marbella. Es folgen Testspiele gegen die Slowakei (23. März in Bratislava) und gegen die Türkei (26. März in Wien). Zur nächsten Teamzusammenkunft kommt es Ende Mai in Windischgarsten, wenn die meisten nationalen Ligen beendet sind. Dann warten das letzte Heimtestspiel gegen Serbien (4. Juni in Wien) und die EM-Generalprobe in St. Gallen gegen die Schweiz (8. Juni).

Seinen endgültigen 23-Mann-Kader für die EM muss Teamchef Ralf Rangnick am 7. Juni an die ­Uefa nennen. Ihr EM-Quartier im mondänen Schlosshotel Berlin beziehen die Österreicher am 12. Juni, also fünf Tage vor dem ersten Turnierspiel gegen Frankreich in Düsseldorf. Das zweite Gruppenspiel (Gegner noch unbekannt) und das Gruppenfinale gegen die Niederlande finden in Berlin statt.

3 Wann stehen die letzten der 24 EM-Teilnehmer fest?

Die letzten drei EM-Startplätze werden am 26. 3. in drei Play-off-Endspielen vergeben. Fünf Tage zuvor sind zwölf Mannschaften in Halbfinalspielen gefordert. Der Sieger des Miniturniers zwischen Polen, Estland, Wales und Finnland komplettiert die Österreich-Gruppe. Den zweiten verbliebenen Startplatz machen Israel, Island, Bosnien und Herzegowina, die Ukraine unter sich aus, um das dritte Ticket kämpfen Georgien, Luxemburg, Griechenland und Kasachstan.

4 Wer sind mit heutigem Stand die Titelfavoriten in Deutschland?

England und Frankreich gelten aktuell als Topfavoriten auf den EM-Titel. Das englische Team um Harry Kane und Jude Bellingham setzte sich in der Qualifikation souverän als Gruppensieger ohne Niederlage durch, unter anderem gegen Italien. Frankreich um Kylian Mbappé zeigte zuletzt bei fast allen großen Turnieren bis ins Finale seine Klasse. Auf Rang drei der Favoritenliste liegt bei vielen Buchmachern schon Gastgeber Deutschland noch vor Spanien. Zuletzt spielte die DFB-Elf aber alles andere als europameisterlich.

5 Wer überträgt die EM-Spiele im österreichischen Fernsehen?

Alle 51 Spiele der EM 2024 sind im österreichischen Free-TV zu sehen. Servus TV ist der Rechtehalter und zeigt 31 Begegnungen live, darunter alle Spiele des ÖFB-Teams, außerdem das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinalbegegnungen und das Finale. Für die restlichen 20 Partien wird das Ausstrahlungsrecht an den ORF übertragen, der 16 Spiele aus der Gruppenphase, zwei Achtelfinal- und zwei Viertelfinalbegegnungen zeigt. (red.)