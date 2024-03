Zum 300. Geburtstag: Du sollst Kant lesen! Aber kann ich das auch?

Im Vorfeld des 300. Geburtstags von Immanuel Kant bemühen sich diverse Bücher um einen lockeren Zugang zum Werk des wohl größten Philosophen der Neuzeit. Wir zeigen mit Beispielen: Die schwierigen Originaltexte sind ergiebiger – und machen auch mehr Spaß. Von Karl Gaulhofer, Thomas Kramar und Günther Haller

Du sollst Kant lesen! Aber kann ich das auch? Der größte Philosoph der Neuzeit hat uns gelehrt: Du sollst, also kannst du. So kühn, wie er unsere Freiheit durch unsere moralische Grundintuition bewiesen sah, könnten wir uns im Jubiläumsjahr ja auch an seine Lektüre wagen. Aber ach, da fühlen sich viele überfordert. Umständliche Formulierungen, elendslange, verschachtelte Sätze – so tönt die Klage. „Ein Nervensaft verzehrendes Werk“ nannte schon Kants Kollege Moses Mendelssohn die „Kritik der reinen Vernunft“.

Sollen wir vor Kant in Ehrfurcht erstarren - oder über seine geistreichen Formulierungen schmunzeln? Am Grab des Philosophen in Königsberg, heute Kaliningrad. Getty

Also bemühen sich viele im Vorfeld des 300. Geburtstags am 22. April um einen leichten Zugang zum monumentalen Systemgebäude. Niemand soll sich das Hirn zermartern müssen, man will unterhalten und en passant ein paar Häppchen Grundwissen einschieben. Aber das Biografische, das dafür oft herhalten muss, gibt bei Kant wenig her: Als er noch als fideler Kavalier in der Königsberger Gesellschaft auftrat, war er fachlich unbedeutend. Und als er seine epochalen Werke schrieb, war der Spätzünder schon über 60 und hat, wie die meisten dieser Altersklasse, nicht mehr viel erlebt. Also ran an die Originale: konzentrieren, durchkämpfen und vorstoßen zu leuchtenden Geistesblitzen, messerscharfer Ironie und saftigen Boshaftigkeiten.

Eine kleine Kostprobe: Als Kants erste große „Kritik“ auf Unverständnis stieß, schrieb er die „Prolegomena“, eine Art Lesehilfe. Dort heißt es: Man verstehe sein Buch nicht, weil man es „durchzublättern, aber nicht durchzudenken Lust hat“. Seit wann erwarte man denn von einem Philosophen „Popularität und Unterhaltung“? Aber gut, es sei schon weitläufig, und deshalb nun die kleine Schrift zum großen Überblick.

»»Ein Nervensaft verzehrendes Werk.«« Moses Mendelssohn über Kants »Kritik der reinen Vernunft«

Nur: Wer auch diese „dunkel findet, der mag bedenken, dass es eben nicht nötig sei, dass jedermann Metaphysik studiere“. Wenn die Leute andere Wissenschaften nicht verstehen, pflegen sie „ein behutsames Stillschweigen“, nur bei der Philosophie wollen alle „dreist entscheiden“. Er selbst arbeite „nach den strengsten Regeln“, und wenn man das als „Dunkelheit“ verschreie, habe die „auch ihren Nutzen“, weil sie Denkfaule vom Mitreden abhalte. Zumal sie nichts anderes sei als „die gewohnte Bemäntelung“ der eigenen Bequemlichkeit und „Blödsichtigkeit“. Das hat gesessen. Das lassen wir uns nicht sagen, auch nicht von Kant. Wir wollen Antworten auf seine großen Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Da sollten wir mitdenken, mitreden. Und können es auch.