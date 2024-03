Verteidigung: Frankreich und Moldau schließen Kooperationsvertrag

Paris will die frühere Sowjetrepublik unterstützen, sich besser gegen Destabilisierungsversuche Russlands zu rüsten.

Frankreich und die Republik Moldau werden am Donnerstag einen Kooperationsvertrag für Verteidigung unterzeichnen. Damit sollen die Bemühungen gestärkt werden, die frühere Sowjetrepublik besser gegen Destabilisierungsversuche Russlands zu rüsten, wie das Präsidialamt in Paris am Mittwoch mitteilt. Dazu empfängt Präsident Emmanuel Macron die moldauische Präsidentin Maia Sandu in der französischen Hauptstadt.

In Moldau strebt die abtrünnige Region Transnistrien mehr Unterstützung aus Moskau an, russische Truppen sind dort bereits stationiert. (APA/Reuters)