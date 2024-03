Ein neuer Off-Space im vergessenen Atelier

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Geplant in zwei Phasen, von Roland Rainer und Johannes Spalt, wirkt das ehemalige Atelier von Wander Bertoni modern und ortlos. • Jennifer Gelardo

Der neue Wiener Off-Space Echo Correspondence möchte dank Residencies international relevant werden. Er eignet sich außerdem bestens als Location für die Modestrecke mit den Keylooks der Saison.

Wie das im Vorfrühling eben so ist, zeigt sich die Natur gerade nicht von ihrer besten Seite. Das Farn zum Beispiel, das sich später im Jahr zuerst zartgrün entrollen und dann üppig zwischen den zwei Glastrakten des Ausstellungsraums wachsen wird, liegt dieser Tage noch matt, braun und unansehnlich darnieder. Im Sommer, erzählt Nyusta Ruckendorfer, die gerade dabei ist, alle Türen zu öffnen und die Räume zu lüften, sei die Stimmung wegen der von links und rechts über das Grundstück hereinragenden Bäume unvergleichlich. Wie in einem grünen Dom fühle es sich an, wenn man hier, im Garten des Kunstraums Echo Correspondence, sitze.

Hier, das ist ein Grundstück in Döbling, in einer Seitengasse der Grinzinger Straße, also in einem der besten Wohnviertel der Stadt. Als wahrer Geheimtipp und Architekturjuwel steht da das ehemalige Atelier des Bildhauers Wander Bertoni, der 2019 verstarb und jahrzehntelang an der Angewandten Generationen von Studierenden ausgebildet hatte. Nun betreibt der Kulturverein Echo Correspondence, gegründet von Nyusta Ruckendorfer und Zahra Khan, den gleichnamigen Off-Space in diesen Räumen. 2022 ist er in Betrieb gegangen, seit ihrer Rückkehr aus Shanghai im Februar des ersten Pandemiejahres hatte Ruckendorfer an dem Konzept und seiner Um­­setzung gearbeitet. Wien als Station in ihrem Berufsleben, erzählt die Halb-Peruanerin, sei zuvor nach ihrem Abschied aus der Stadt gleich nach der Matura nicht mehr am Plan gestanden – doch dann kam, wie 2020 für die ganze Welt, alles anders.