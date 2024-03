Die EU stößt an ihre moralischen Grenzen

Der Brüssel-Effekt verpufft. Immer mehr Drittstaaten wehren sich dagegen, neue EU-Gesetze zu akzeptieren.



Oliver Grimm

"Die Presse"-Korrespondent in Brüssel





Guten Morgen,

kennen Sie den „Brüssel-Effekt“? Nein, damit ist nicht der Umstand gemeint, dass sich die Verweildauer in Belgiens und Europas Hauptstadt angesichts der exzellenten lokalen Lokale bei so manchem nicht in Jahren, sondern in Kilo bemisst (im Sinne von: „Und, wie viele Kilos sind Sie schon in Brüssel?“). Vielmehr geht es um jenes Phänomen, das die finnisch-amerikanische Ökonomin Anu Bradford vor einigen Jahren in einem gleichnamigen Buch erfasst hat. In Kürze: Weil der EU-Binnenmarkt der wertmäßig größte der Welt ist, haben Unternehmen in aller Herren Länder ein großes Interesse daran, die EU-Normen für Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz freiwillig zu übernehmen, um mit uns Geschäfte machen zu können.