MFG will bei Nationalratswahl antreten

Auch Kleinparteien bringen sich für die Nationalratswahl in Stellung

Auch Kleinparteien bringen sich für die Nationalratswahl in Stellung Presse / Fabry

Parteichef Joachim Aigner will nicht als Spitzenkandidat ins Rennen gehen, sondern einen Quereinsteiger präsentieren.

Die Liste MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) will „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ bei der Nationalratswahl antreten. Das sagte der Parteichef der Corona-Maßnahmengegner, Joachim Aigner, den „Oberösterreichischen Nachrichten“. Er selbst werde aber nicht als Spitzenkandidat ins Rennen gehen, bestätigte der MFG-Klub. Aigner sitzt in Oberösterreich im Landtag.

Man habe einen Quereinsteiger im Auge, entschieden sei aber noch nichts, hieß es. Die Listen sollen Ende März oder im April beschlossen werden. Für eine Kandidatur bei der Nationalratswahl muss die Gruppe 2.600 Unterstützungserklärungen sammeln. Das Wahlkampfbudget soll demnach bei rund einer Million Euro liegen. (APA)