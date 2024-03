Unternehmerin Dariadaria spricht offen über Schwangerschaftsabbruch

Kurz vor dem Frauentag spricht die Unternehmensgründerin Madeleine Alizadeh öffentlich über eine ungeplante Schwangerschaft.

Die Unternehmerin Madeleine Alizadeh, auf Instagram als Dariadaria bekannt, hat in einem Video öffentlich über einen Schwangerschaftsabbruch berichtet. Die 35-jährige Gründerin des Modelabels Dariadéh hätte, wie sie selbst berichtet, vor genau einem Jahr von einer ungeplanten Schwangerschaft erfahren und diese dann nach emotionalen Tagen medikamentös abgebrochen.

„Ich wusste ,dass ich nicht schwanger sein will und dass ich keine Mutter sein wollte“. Trotzdem hätte ihr eine Frauenärztin, die sie aufsuchte, um sich die Schwangerschaft offiziell bestätigen zu lassen, ein Bild mitgegeben und sie „in eine Richtung beeinflussen“ wollen. Sie habe sich in der Situation geschämt, ungewollt schwanger zu werden, wie es der Wahrnehmung nach nur 19-Jährigen passiere, aber auch dafür kein Kind zu wollen, während andere Paare Mitte Dreißig einen unerfüllten Kinderwunsch hätten. „Wir haben uns auch gefragt, wie blöd sind wir, dass wir das jetzt wegwerfen und sind wir undankbar?“

Die Situation war für sie überfordernd, erzählt sie weiter, die Entscheidung zu einem Abbruch sei aber die richtige gewesen. Erst kurz vor dem Vorfall hätten sie und ihr Partner gemeinsam beschlossen, keine Kinder zu wollen. Dass sie sich mit diesem Video „extrem angreifbar und verletzlich“ mache, sei ihr bewusst, schreibt Alizadeh. Sie hätte sich in dieser Situation aber selbst gewünscht, so ein Video zu haben, denn es gäbe vor allem Geschichten von jungen Menschen, die ungewollt schwanger werden. „Es gibt wenige Geschichten von Paaren in glücklichen Beziehungen, die keine Kinder wollen und denen trotzdem ein Fehler passiert.“

Vor etwa einem Jahr äußerte sich auch die deutsche Schauspielerin und Influencerin Anne Wünsch öffentlich darüber, ihre vierte Schwangerschaft nicht austragen zu wollen. Sie bekam dafür einerseits Zuspruch, wurde andererseits dafür angefeindet und beschimpft. (red)