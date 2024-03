Einigung bei Banken-KV: 7,25 Prozent mehr Gehalt plus Fixbetrag

Das bedeutet eine Erhöhung aller Einkommen zwischen acht und neun Prozent. Nächste Woche startet die Frühjahrslohnrunde mit der Elektro- und

Papierindustrie.

Das Bruttogehalt der gut 67.000 Angestellten des Finanzsektors steigt ab 1. April um 7,25 Prozent plus einem Fixbetrag von 37,50 Euro. Das bedeutet eine Erhöhung aller Einkommen zwischen acht und neun Prozent, was durchschnittlich einen Zuwachs von 8,3 Prozent ergibt, so die Gewerkschaft GPA und die Arbeitgeber am Donnerstag. Die Lehrlingseinkommen werden um 9 Prozent erhöht. Basis der Kollektivvertrags-Verhandlungen war eine Jahresinflation von 7,8 Prozent.

Am kommenden Dienstag startet die Frühjahrslohnrunde, eingeläutet wird sie traditionell von der Elektro- und Elektronikindustrie mit ihren 60.000 Beschäftigten. Ebenfalls an den Start geht die Papierindustrie mit 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Basis der KV-Verhandlungen gilt eine rollierende Inflation von 6,8 Prozent (Februar 2023 bis Februar 2024). Die aktuelle Teuerung liegt bei 4,3 Prozent. (APA)