In der Toskana wurden in einem Etruskergrab 22 Körner einer historischen Rebsorte entdeckt. Archäologen arbeiten jetzt an einem Projekt, um die Samen „wiederzubeleben“.

In einem Etruskergrab in der toskanischen Stadt Vulci haben Archäologen Samen von Weintrauben entdeckt. Sie waren nach etruskischer Tradition in das Grab eines Verstorbenen gelegt worden. Dabei dürfte es sich um eine Art handeln, aus der die heute in Italien weitverbreitete Sangiovese-Rebsorte entstanden ist. In dem im vergangenen August entdeckten Grab befanden sich in einer Urne insgesamt 22 Samenkörner. Mit ihrer Hilfe könnte der Wein der alten Etrusker wieder „sprudeln“.

Die betreffende Rebsorte dürfte vor 2.500 Jahren im etruskischen Raum angepflanzt worden sein. Die Archäologen arbeiten jetzt an einem Projekt, um die Samen „wiederzubeleben“. Damit soll der Wein der alten Etrusker hergestellt werden können, wie Marco Marchesini, ein Archäobotaniker der Universität Ferrara, berichtete. Laut den Experten sind die Aussichten für Erfolg vorhanden. Die Qualität des Bodens um Vulci biete die idealen Bedingungen dafür.

In diesem Etruskergrab in Vulci waren auch 22 Samenkörner vergraben IMAGO/IPA/ABACA

Lange vor den Römern hatten die Etrusker die erste große Zivilisation Italiens geschaffen. Oft werden sie als Vermittler zwischen griechischer und römischer Kultur bezeichnet. Da die Etrusker zwar eine Schriftkultur besaßen, aber von ihnen außer Grabinschriften keine Chroniken oder literarischen Zeugnisse überliefert sind und nahezu ihre gesamte Zivilisation in der römischen Kultur aufging, bilden Gräber und Skelette heute die einzigen originalen Quellen.

In der Gemeinde Bagno a Ripoli in der Provinz Florenz wurde zuletzt bei Bauarbeiten für die Errichtung des „Viola Parks“, einem neuen Sportzentrum des Florentiner Fußballklubs AC Fiorentina, eine Nekropole mit fast 170 Gräbern entdeckt, die auf eine etruskische Gemeinschaft zurückgeht. Sechs Schachtgräber mit der Asche von Verstorbenen in Terrakotta-Vasen und Grabbeigaben wurden gefunden, außerdem weitere Gräber mit sterblichen Überresten von Dutzenden Menschen.

Haarnadeln, Ohrringe und Balsamgläser

Die geborgenen Materialien, die derzeit in den Labors des Florentiner Denkmalschutzes geprüft werden, wurde von einer Gemeinschaft, die vor 2.000 Jahren diese Gegend bewohnte, im Alltag genutzt. Zu den ausgegrabenen Artefakten gehören weiters Öllampen, Gegenstände für den persönlichen Gebrauch wie Spiegel, Haarnadeln und Kämme sowie Spielfiguren, Würfel, Balsamgläser und goldene Ohrringe.

Die Beauftragte für Archäologie, Kunst und Landschaft der Stadt Florenz, Antonella Ranaldi, erklärte, dass die Gräber eine zeitliche Spanne von mehreren Jahrhunderten abdecken und die Skelette viele Informationen über das Leben in der Zeit vor den Etruskern liefern könnten. Die Skelette sollen jetzt datiert werden. (APA)