ORF will seine Mitarbeiter in die Schranken weisen

Mit einem Ethikkodex will ORF-Generaldirektor Roland Weißmann klar stellen, was Mitarbeiter dürfen und was nicht.

Im ORF-Stiftungsrat wurde am Donnerstag über einen neuen Ethik-Kodex und über die Deckelung der Nebeneinkünfte von ORF-Mitarbeitern diskutiert.

Demnächst werden die ORF-Mitarbeiter eine neue Dienstanweisung im Postfach vorfinden: einen neuen Ethikkodex, der weniger schwammig formuliert sein soll als der bisherige. In dem Kodex soll nun klipp und klar aufgelistet sein, was im Bereich Compliance, Nebenbeschäftigungen und Social Media erlaubt ist – und was eben nicht. Darüber diskutierte der Stiftungsrat in seiner Sitzung am Donnerstag. Das neue Regelwerk ist eine Reaktion auf Chataffären und umstrittene Auftritte von ORF-Mitarbeitern. „Es kann nicht sein, dass die Nebenbeschäftigungen das Doppelte eines Gehalts eines ORF-Moderators ausmacht“, meinte dazu SPÖ- „Freundeskreisleiter“ Heinz Lederer am Rande der Sitzung. Für ihn ist in dieser Diskussion das Glas noch „halb leer“ – die bisher angedachten Vorschriften gehen ihm nicht weit genug.

Ausformuliert ist der Ethikkodex allerdings ohnehin noch nicht. Ausgearbeitet wird er von der Ethikkommission unter Führung der früheren Generaldirektorin der European Broadcasting Union (EBU), Ingrid Deltenre. Lederer findet es „positiv“, dass der Ehrenkodex als Dienstanweisung erlassen werden soll. „Es muss generalpräventive Wirkung haben“ – wer die Dienstanweisung nicht einhält, verstößt gegen das Arbeitsrecht.

Bei einem „Durchschnittseinkommen jenseits der 90.000 Euro“ sei es „nur fair“, die Nebeneinkünfte zu prüfen, meint Lederer. Im Vorfeld der Sitzung hatte er eine „massive Begrenzung“ der Nebeneinkünfte auf nicht mehr als 30 Prozent des Gehalts gefordert. Am Donnerstag sprach er dann von „30 bis 50 Prozent“. Er stellt sich auch vor, dass ein Teil dieser Einnahmen von den ORF-Mitarbeitern wieder an den ORF bezahlt werden sollten. Der ORF müsse im Sinne der Transparenz über alle Nebenbeschäftigungen informiert werden. Oder noch besser: Das Unternehmen sollte die Mitarbeiter gleich selbst vermitteln. „Es muss ein One-Stop-Shop der ORF-Stars sein.“

„Wendepunkt für die Akzeptanz des Publikums“

ÖVP-„Freundeskreisleiter“ Thomas Zach hofft, dass der Ethikkodex „einen Wendepunkt markiert für die Akzeptanz unseres Publikums“. Der ORF habe damit die Chance, den Erwartungen noch besser gerecht zu werden. Der Kodex würde sich „an den Publikumsbedürfnissen“ orientieren. Der Auftritt von ORF-Mitarbeitern in sozialen Medien oder über Nebenbeschäftigungen betreffe die Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Auch Sigrid Pilz (Grüne) zeigte sich von dem geplanten Kodex überzeugt: „Schon allein der Anschein einer Unvereinbarkeit muss vermieden werden.“ Der Kodex allein werde aber nicht reichen: „Es wird ein ordentliches Büro für Compliance brauchen, wo man als Mitarbeiter auch Fragen stellen oder sein Handeln besprechen kann, ohne dass es gleich Sanktionen gibt.“ Über ihren neuen Stiftungsrats-Kollegen Peter Westenthaler (FPÖ) meinte Pilz: „Ich hoffe, dass er die Botschaft verstanden hat, dass er nichts ausplaudert, was dem Unternehmen schadet.“ Denn das würde der Rolle eines Stiftungsrats widersprechen.