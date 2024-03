Von Ghetto-Kids zu Feministen?

Gewalt, Sexismus, Extremismus und veraltete Rollenbilder sind überall — und auch bei Kindern und Jugendlichen in den Wiener Schulen omnipräsent. Wie Workshops dagegen wirken sollen.

Es ist eine Welle extremer Gewalt, die derzeit, wieder einmal, entsetzt. Femizide als Spitze eines Eisbergs, oder Gruppenvergewaltigungen mit mutmaßlichen Tätern, die keine 14 Jahre alt sind. Was kann das verhindern? Der Ruf nach Prävention bleibt oft abstrakt. Rollenbilder hinterfragen, mit tradierten Verhältnissen brechen.

Was heißt das? Und wie soll das gelingen? Philipp Leeb arbeitet daran. Er ist Pädagoge, war lange Lehrer und ein Pionier der „Bubenarbeit“, mit seinem Verein Poika bietet er Workshops an, um Rollenbilder zu hinterfragen, zu brechen, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich mit Themen wie Geschlechterkonstruktionen, Gewalt, Sexualität oder Medien auseinander zu setzen. Zum Beispiel an Schulen.

„Ich habe den Verein 2008 gegründet, wir haben uns an der feministischen Mädchenarbeit orientiert“, sagt Leeb. Mädchenarbeit, in der man davon ausgeht, dass Rollen stark mit Gesellschaft, Politik und Geschichte zusammenhängen, war schon etabliert, für Buben und Burschen gab es so etwas kaum.

Wie geht Leeb vor? „Wir machen Workshops, ein Mal oder mehrmals, zum Beispiel in einer sechsten Schulstufe, und lernen uns kennen: Wie ist die Gruppe? Wie tun die Buben miteinander? Dann geht es an Grundfragen: Was bedeutet Männlichkeit? Was heißt es körperlich, sozial, ein Mann oder ein Bursche zu sein? Es geht darum, einen Raum aufzumachen“, sagt Leeb. In dem auch über Gewalterfahrung gesprochen wird.

„Warum sollen Frauen arbeiten?“

In den Gruppen wird er mitunter mit alten Rollenbildern konfrontiert. „Zum Beispiel sagt einer: Ein Mann muss seinen Mann stehen, wenn es darauf ankommt bis zum Tod. Ich frage: Wozu? Was heißt das, wenn du nicht mehr da bist? Denk einmal an deine Eltern, wie geht es denen dann?“, erzählt Leeb, wie er „die Jungs“ zum Nachdenken bringen will. Wie sie ihr Verhalten, auch Gewalt, reflektieren sollen. Wie er den Bogen spannt zu Diskriminierungserfahrungen, die Kinder mit Migrationsgeschichte oft haben, ihnen verdeutlichen will, wie sich Geschlechterdiskriminierung anfühlt.

„Wir sprechen darüber: Was ist leiwand an Wien? Es ist relativ gemütlich da, man kann viel tun, ist sehr frei, sicher. Warum ist es hier so?“, sagt Leeb. Auch den Feminismus bringt er Jugendlichen näher, die rechtliche, soziale, politische Gleichstellung. „Ist es nicht praktisch, dass die Mama einen Führerschein hat? Warum ist es gut, dass Frauen arbeiten? Ist doch praktisch, wenn beide Geld verdienen, dann hat man mehr und es musst nicht du als Mann alleine schuften und hast keine Zeit für die Familie. Was hättest du dir von deinem Papa gewünscht? Dass er öfter da ist?“ Oder was, fragt er, wäre, wenn es gar keine Mädls in der Klasse gäbe? „Dann kommt schon, dass das fad wäre“, erzählt Leeb, wie er Buben näherbringen will, dass vermeintliche Frauenthemen auch ihre Themen sind. „Weil sie davon profitieren. Man muss das anhand konkreter Lebenswelten nachvollziehbar machen. Was ist, wenn du ausziehst? Willst du wirklich, dass du nicht einmal die Wäsche machen kannst?“

Um Gewalt, um Prävention geht es dabei auch. Aber, „wir sind keine Feuerwehr. Wir sind, wenn es um Prävention geht, die erste Stufe: Es geht um die Frage: Was muss passieren, damit es nicht soweit kommt? Ist schon Gewalt passiert, geht es um Intervention, um Täterarbeit, das ist etwas anderes.“

„Was kann ich dafür, dass der seine Frau umbringt?“

Extreme Gewalttaten sind, wenn solche Fälle publik werden, immer wieder Thema. Etwa, wenn Menschen gleicher Herkunft Taten begehen. „Die Jugendlichen sagen dann: ,Was kann ich dafür, dass der eine Frau umbringt und wir jetzt alle in einen Topf geworfen werden?‘ Ich sag ihnen, dafür kannst du nichts, aber wir alle können etwas dafür, indem wir sexistisch sind, das fängt an, indem wir nichts sagen, wenn jemand einen Witz macht.“

Die Reaktionen auf die Workshops seien jedenfalls sehr positiv. „Die Jungs finden es super, dass sie reden können, nach ihrer Meinung gefragt werden.“ Leeb sieht generell mehr Offenheit in dem Bereich, die Angebote werden mehr, auch die Förderungen.

Zugleich gibt es Rückschritte. Role Models wie Andrew Tate, den Social Media Star, der wegen Menschenhandel und Vergewaltigung angeklagt wurde. Oder dass Buben schon im Volksschulalter extreme Gewalt, Videos aus Kriegsgebieten genauso auf dem Handy haben wir Pornos. „Natürlich ist Pornografiekonsum eine Ursache. Es gibt eine eigene Kategorie „Gang Bang“. Was passiert, wenn 12-Jährige das konsumieren?“, sagt Leeb – und spielt auf die Fälle von Gruppenvergewaltigungen durch Jugendliche an. Auch die Kriege wirken massiv auf Kinder, auf die direkt betroffenen, die aus Kriegsgebieten stammen, deren Traumatisierung auch in seinen Workshops offen zu Tage tritt, wenn etwa Gewalt angesprochen wird. Durch Weinen, Zittern, Zusammenbrüche. „Aber ein Krieg ändert auch immer die Rollenbilder“, sagt Leeb. Auch die Debatten um Militarisierung, zunehmende Bedeutung der Wehrfähigkeit, das alles habe hier Einfluss.

Aber es hat sich auch viel getan. „Es gibt Fortschritte, wir müssen offensiv in den Ring steigen“, sagt Leeb, und spricht von einem großen Bedarf, der etwa an Schulen auch gesehen wird.

Der Verein könne, geht es nach den Anfragen von Schulen, zehn Mal so viele Workshops abhalten wie aktuell. Leeb arbeitet auch mit Lehrpersonen, mit den Wiener Jugendzentren, der Kinder- und Jugendhilfe oder auch in Flüchtlingsunterkünften.

„Wir wissen, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber besonders wo wir länger sind sieht man: Es greift, wir können Dynamiken brechen.“

