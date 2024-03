Immer mehr Klagen nach Ärztefehlern

Nach ärztlichen Kunstfehlern ziehen Geschädigte immer häufiger vor Gericht – aber oft mit übertriebenen Erwartungen. Astronomisch hohe Schmerzengeldbeträge wie in den USA gibt es in Österreich nicht.

Es gebe zwar keine eigene Statistik dafür, aber aufgrund langjähriger Erfahrung könne sie angeben, dass die Zahl der nach ärztlichen Kunstfehlern eingebrachten Schadenersatzklagen nach oben gehe. Das erklärte am Donnerstag Richterin Inge Strebl vom Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.

Gründe dafür: „Die Patienten werden mündiger. Sie lassen sich immer weniger gefallen. Und wollen ihre Rechte wahrnehmen.“ Zudem werde immer weniger akzeptiert, dass in der Medizin immer etwas schiefgehen könne.

„Irgendjemand muss schuld sein“

Es bestehe zuweilen die Haltung: Irgendjemand muss schuld sein. So sei zu beobachten, dass Kläger nach verlorenen Schadenersatzprozessen dazu übergehen, den medizinischen Gutachter und in einigen Fällen sogar den eigenen Anwalt zu klagen.

Dabei dürfe man als Geschädigter bzw. als Kläger bei Einbringung eines Schmerzengeldanspruchs nicht vergessen, dass in Österreich keine so astronomisch hohen Schadenersatzbeträge wie in den USA zugesprochen werden. Selbst bei schwersten Schäden sei im Höchstfall mit kaum mehr als 300.000 Euro Schmerzengeld zu rechnen. Ärzte wiederum seien gut beraten, bei der Patientenaufklärung und der Dokumentation der Behandlung sorgfältig zu sein. (m. s.)