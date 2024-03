ID Austria: Kontoeröffnung wird einfacher

Bankgeschäfte vom Wohnzimmer aus: Mit der ID Austria können über das Smartphone Amtswege online erledigt werden. Künftig gilt das auch für das Bankkonto.

Der Gang in eine Bankfiliale wird in Zukunft wohl noch seltener stattfinden und von wenigen Klicks auf dem Handy abgelöst. Dafür wird es für die Kundinnen und Kunden bequemer – zumindest wenn es nach dem Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky (ÖVP), geht. Gemeinsam mit Robert Zadrazil, Vize-Obmann der Bundes­sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer und Vorstandsvorsitzender der Bank Austria, präsentierte er am Donnerstag die Neuerungen bei der ID Austria. Mit ihr können Bankkonten zukünftig einfach legitimiert werden.