Ester Ledecká: Champion in zwei Welten

Wenn Ester Ledecká auf Snowboard oder Skier steigt, hält die Konkurrenz den Atem an. Die Mission einer Ausnahmesportlerin.

Es ist diese gefühlte Leichtigkeit, mit der Ester Ledecká zwischen zwei Welten wandert, die ihre Karriere so außergewöhnlich und faszinierend macht. Egal, ob auf einem Brett oder auf zwei Brettern – die Tschechin zählt seit Jahren zu den absolut Besten auf den Pisten. Eben erst am vergangenen Wochenende carvte die 28-Jährige beim alpinen Skiweltcup in Kvitfjell als Dritte auf das Super-G-Podest, wenige Wochen zuvor war sie in beiden Parallelsnowboardrennen in Pamporowo nicht zu schlagen gewesen.

Ihr siegreicher Auftritt in den bulgarischen Bergen war gleichzeitig Ledeckás Saisondebüt auf dem Snowboard. Ihr Fokus liege auf der Abfahrtsgesamtwertung, hatte sie vor diesem Winter erklärt. „Deswegen werde ich versuchen, so viele Rennen wie möglich auf Ski zu bestreiten. Das Board wird nur die Ergänzung sein.“ Umso erstaunlicher, dass die vor der letzten Abfahrt auf Rang 24 der Disziplinenwertung liegende Tschechin (2019/20 war sie Zweite) trotz ihres Trainingsmangels der Konkurrenz in der Snowboardsparte um die Ohren fährt.