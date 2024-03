Ostern im Hotel Warmbaderhof *****

Die Osterfeiertage in Kärnten sind mit vielen Traditionen und Brauchtum verbunden.

Traditionen. Verbringen Sie die Osterfeiertage in einer Region, die für ihre Schönheit und Vielfalt bekannt ist.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Naturkulisse Kärntens. Von malerischen Seen über majestätische Berge bis hin zu idyllischen Dörfern und die Nähe zu Italien und Slowenien bietet Kärnten alles, was das Herz begehrt.

Genießen Sie eine heilsame Auszeit für Geist und Körper an jenem ursprünglichen Energiepool, wo Menschen seit Jahrhunderten die Kraft und die Wirkung der Natur in Kärnten erleben. Ein Ort der Ruhe und Entschleunigung erwartet unsere Gäste im Fünf-Sterne-Traditionshotel Warmbaderhof inmitten des Warmbader Naturparks in Warmbad-Villach.

Unterwegs in der Natur

Die Heilkraft des Thermalwassers und das einzigartige Schwimmen direkt über dem Quellaustritt im Thermal-Urquellbecken zeichnen Warmbad seit Jahrhunderten aus.

Entdecken Sie auch die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, die Kärnten zu bieten hat. Unternehmen Sie eine entspannte Wanderung durch die blühenden Wiesen oder erkunden Sie die unberührten Wälder bei einer Fahrradtour.

Kulinarik und Wellness

Genießen Sie die kulinarischen Osterköstlichkeiten des Hotel Warmbaderhof und lassen Sie sich von der regionalen Küche unter der Leitung des mehrfach ausgezeichneten Küchenchefs Jürgen Perlinger und seinem Team verwöhnen. Probieren Sie traditionelle Gerichte wie Kärntner Kasnudeln oder den berühmten Kärntner Reindling: Hier lernen Sie auch, wie man ihn zubereitet!

Für Erholungssuchende bietet unser hauseigener Wellnessbereich sowie die angeschlossenen KärntenTherme (FUN, FIT und SPA auf 11.000 m²), gepaart mit pflegenden Beautyprogrammen aus der eigenen Naturkosmetiklinie „VIBE“ – benannt nach der römischen Quellgöttin – die perfekte Verwöhn-Auszeit.

Erinnerungen schaffen

Erleben Sie gemeinsam mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden ein unvergessliches Osterfest in Warmbad und sammeln Sie wertvolle Erinnerungen in einer der schönsten Regionen Österreichs.

Buchen Sie jetzt Ihren Osterurlaub in Kärnten und lassen Sie sich von der Vielfalt und der Schönheit dieses einzigartigen Ortes verzaubern!

