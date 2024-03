Messerattacke auf Internet-Kontakt: Prozesstermin steht

Die Anklage lautet unter anderem auf Mordversuch. Ein Gutachten bestätigt die Zurechnungsfähigkeit des Mannes. Der Prozess findet am 17. und 19. April 2024 am Landesgericht Wels statt.

Ein 26-Jähriger, der im Oktober durch eine Messerattacke in Regau (Bezirk Vöcklabruck) eine Internet-Bekanntschaft schwer verletzt hatte, muss sich am 17. und 19. April vor dem Geschworenengericht in Wels verantworten. Die Anklage lautet auf zweifache Freiheitsentziehung, schwere Nötigung und Mordversuch mit einem Messer, wie das Landesgericht Wels mitteilte.

Eines der Gutachten bescheinige ihm Zurechnungsfähigkeit, so ein Gerichtssprecher. Der Mann bestreite aber den Vorsatz und die Tötungs- und Verletzungsabsicht. Der gebürtige Israeli aus München soll am 16. Oktober überraschend seine Internet-Bekanntschaft im Bezirk Vöcklabruck aufgesucht und sie schon in der Wohnung drei Stunden festgehalten haben. Laut Anklage hätte er der Frau schon hier die ersten Verletzungen mit dem Messer zugefügt. Anschließend habe er sie zum Auto und in ein Waldstück gezwungen. Als die 34-Jährige entkommen wollte, habe er sie mit dem Messer am Hals schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter flüchtete mit dem Auto. Erst nach einem Unfall bei einer groß angelegten Fahndung konnte der Mann am nächsten Tag festgenommen werden. Die Schwerverletzte musste operiert werden. (APA)