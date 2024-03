Hanf-Großhändler Bushplanet ist insolvent

Die Passiva betragen laut Firmenangaben 1,49 Millionen Euro, um die 75 Gläubiger seien betroffen. Der Österreich-Distributor für die wichtigsten Marken der Hanfbranche plant eine Fortführung seiner Geschäfte.

Über das Vermögen der Bushplanet Distribution GmbH & Co KG mit Sitz in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ist am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt worden. Die Passiva betragen laut Firmenangaben 1,49 Millionen Euro, betroffen sind um die 75 Gläubiger, teilte der AKV Europa am Freitag in einer Aussendung mit. Das Unternehmen fungiert als Österreich-Distributor für die wichtigsten Marken der Hanfbranche. Eine Fortführung ist geplant.

Als Insolvenzursachen wurden die hohe Inflation in den Jahren 2022 und 2023, gestiegene Energiekosten, sinkende Umsätze sowie die europaweite Rezession in der Hanfbranche angegeben. Darüber hinaus sollen zunehmende Zahlungsausfälle auf Kundenseite erschwerend hinzugekommen sein.

Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben im Großhandel mit Gartenprodukten und Raucherartikeln tätig. Der Sanierungsplan sieht die Mindestquote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, vor. Die Finanzierung ist aus dem laufenden Betrieb geplant. (APA)