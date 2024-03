Gibt es bald Magic Mushrooms und LSD auf Rezept?

Psychedelische Substanzen, etwa aus Magic Mushrooms oder LSD, polarisieren. Ihr Verbot heißt, auf mögliche Heilwirkung bei Depressionen oder Suchterkrankungen zu verzichten. Überwiegen Chancen oder Risiken?

Alice beißt von verschiedenen Seiten in einen Pilz, verändert ihre Größe und erlebt in ihrem Wunderland allerlei skurrile Dinge. Sie trifft einen Diener mit Fischgesicht, das Baby der Herzogin gleicht immer mehr einem Ferkel und das Grinsen der Katze scheint zu bleiben, selbst wenn diese verschwunden ist. Lewis Carolls Erzählung wird gern als Beschreibung eines Trips nach dem Konsum bewusstseinsverändernder Drogen diskutiert. Ob das zutrifft, bleibt freilich offen.

Was könnte Alice gespürt haben im Rausch des Pilzes? „Ist die Dosis ausreichend hoch, kommt es zu sogenannten ,Out of body‘-Erlebnissen. Die Leute glauben, sie verlassen ihren Körper, sehen sich zum Teil selbst. Sie erleben optische Verzerrungen oder Wahrnehmungsstörungen beim Hören“, schildert Hans-Günther Knaus, Direktor des Instituts für Pharmakologie der Med-Uni Innsbruck. Was genau passiere, wenn man psilocybinhaltige Pilze, sogenannte Magic Mushrooms, konsumiere, sei jedoch individuell sehr verschieden – und auch von der momentanen Stimmung abhängig.

Elektroschocks als Therapie

In der Fachwelt wird Psilocybin schon länger, teils sehr überschwänglich, als Heilmittel diskutiert. Knaus fragt daher am 15. März in einem Vortrag anlässlich der „Woche des Gehirns“ (siehe Lexikon) nach der Wirkung von LSD und Magic Mushrooms bei psychiatrischen Erkrankungen. Große Chancen sieht er etwa bei der Behandlung schwerer Depressionen: „Allein jede vierte gebildete Frau mit hohem sozialen Status wird krank. Wir können aber nur circa 85 bis 90 Prozent aller Betroffenen helfen, der Rest bleibt unter-therapiert, geht zum Teil in den Suizid, zum Teil in die Elektrokonvulsion.“ Dabei werden durch Elektroschocks Krampfanfälle ausgelöst – die derzeit wirksamste Maßnahme bei der Behandlung schwer depressiver Menschen. Möglicherweise könnten psychedelische Substanzen aber schon in einem früheren Stadium der Erkrankung helfen. Fest stünde jedenfalls, dass es seit fünfzig Jahren in der Behandlung der Depression keine substanziellen pharmakologischen Fortschritte gebe, so Knaus.