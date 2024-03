Die sportliche Misere schlägt sich bei Österreichs bestem Tennisspieler nicht auf das Bankkonto nieder.

Es sind frustrierende Wochen für Sebastian Ofner. Am Donnerstag hatte der Steirer beim ATP-1000-Turnier von Indian Wells die nächste Enttäuschung zu verdauen. Das 2:6, 6:3, 0:6 gegen den in der Weltrangliste drei Ränge vor ihm klassierten Kroaten Borna Ćorić (ATP 35) war für Ofner bereits die fünfte Auftaktniederlage in dieser Saison und die vierte im Rahmen seiner mehrwöchigen Tour durch Nord- und Südamerika.

Diese führte den 27-Jährigen zunächst auf die Sandplätze von Córdoba, Buenos Aires und Rio de Janeiro, dann weiter nach Acapulco, wo wie in Indian Wells Hartplatztennis gespielt wird. Den Abschluss bildet ab 20. März das zweite ATP-1000-Event des Jahres in Miami.

Ein Plus am Konto