Die Stadt Salzburg und ihre Mythen

Festspielstadt, Radhauptstadt, Tourismushochburg oder Staustadt: Salzburg lebt mit vielen Zuschreibungen und mehr oder weniger richtigen Klischees. Anlässlich der Gemeinderatswahl haben wir uns einige angesehen.

Die bürgerliche Stadt

Dirndlkleid und Trachtenjanker, Marktspaziergang am Samstag, Kirchgang am Sonntag: Auf den ersten Blick ist die Dichte an gutbürgerlichen, konservativen Kreisen in der Stadt Salzburg recht hoch. Man kennt sich, man trifft sich im Kaffeehaus oder im Konzert.

Mit 36,9 Prozent kann sich die ÖVP in der Stadt Salzburg seit der letzten Wahl auf eine solide Mehrheit stützen. Doch so eine Hochburg der ÖVP ist die Festspielstadt, der auch gern das Beiwort konservativ gegeben wird, gar nicht. Das gute Abschneiden bei der letzten Gemeinderatswahl – immerhin ein Plus von 17 Prozentpunkten – war weniger der eigenen Stärke geschuldet als der Schwäche der SPÖ durch die Nachwehen des Finanzskandals sowie der türkisen Hochphase unter Sebastian Kurz.

Schaut man weiter zurück, gab es an der Salzach bisher nur drei Mal einen Bürgermeister, der von der ÖVP gestellt wurde. Die SPÖ kann immerhin auf bisher sieben Stadtchefs verweisen, zuletzt prägte Heinz Schaden von 1999 bis 2017 die Politik, musste dann aber nach einer Verurteilung an einem Nebenschauplatz des Finanzskandals zurücktreten. Seither ist Harald Preuner (ÖVP) Bürgermeister, er tritt aber nicht mehr an. Bei den Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat ist Salzburg über die Zeit betrachtet ohnehin klar eine „rote“ Stadt. Von 1945 bis 2019 hatte immer die SPÖ eine Mehrheit. Das mag auch daran liegen, dass die sozial schwächeren Stadtteile, die traditionell eher nicht die ÖVP wählen, auch die bevölkerungsstärkeren Stadtteile sind.