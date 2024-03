Elon Musk trifft auf deutschen Widerstand

Streit ums Wasser, ein besetzter Wald, ein Bürgerentscheid – und nun sogar ein Anschlag. Rund um die Tesla-Fabrik nahe Berlin prallen die Vorstellungen der US-Firma auf die deutsche Realität.

Wie so oft, wenn in Deutschland gestritten wird, geht es um ein Stückchen Wald. Dieses liegt in Brandenburg. Kiefern wachsen hier. Der Boden ist sandig. Es regnet wenig. Irgendwo in diesem Wald steht ein Fabrikgelände. Wenn es dunkel wird, ist das Gebäude hell erleuchtet. Nur diese Woche nicht. Denn in der Nacht auf Dienstag brannte in der Nähe ein Strommast ab. Das Ziel der Brandstifter, gegen die mittlerweile wegen „verfassungsfeindlicher Sabotage“ ermittelt wird: US-Autobauer Tesla, der in den Wald eine Fabrik gestellt hat.

Eine Gigafactory, so nennt das vom exzentrischen US-Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen seine großen Fabriken. Nur vier von ihnen gibt es auf der ganzen Welt. Zwei in den USA, eine in China – und eine in Europa, nahe des kleinen Ortes Grünheide in Brandenburg, etwa eine Autostunde östlich des Berliner Stadtzentrums. „Giga Berlin“ nennt Musk das Werk gern, auch wenn es eigentlich nicht in Berlin liegt.