FC Bayern überrollt Mainz mit 8:1

Der FC Bayern München hat Mainz 05 in der deutschen Fußball-Bundesliga mit 8:1 (3:1) abgefertigt und den Rückstand auf den erst am Sonntag spielenden Leader Leverkusen auf sieben Punkte verkürzt.

Die Bayern zerlegten den Vorletzten Mainz in der Deutschen Bundesliga am Samstag in seine Einzelteile. Harry Kane hält nach einem Triplepack (13., 45.+7, 70.) nun bei 30 Liga-Saisontoren. Der englische Teamkapitän bereitete auch das 2:0 durch Leon Goretzka mit seinem Stangentreffer (19.) und das 5:1 von Jamal Musiala (61.) vor. Der 18-jährige Musiala glänzte beim höchsten Saisonsieg der Elf des scheidendenden Trainers Thomas Tuchel ebenfalls mit zwei weiteren Assists.

Sehenswert war der zwischenzeitlich Anschlusstreffer der Mainzer durch einen Freistoß von Nadiem Amiri (31.). Das 4:1 markierte Thomas Müller (47.), das 6:1 Serge Gnabry (66.), den Endstand wiederum der starke Goretzka (92.). Konrad Laimer stand erstmals seit Ende Jänner in der Startelf. Die ÖFB-Teamstütze bezog im Mittelfeld neben Goretzka Position. Bei Mainz agierte Philipp Mwene an der linken Flanke, Karim Onisiwo sah die böse Abreibung von der Bank aus. Tabellenführer Leverkusen empfängt am Sonntag zum Abschluss der 25. Runde Wolfsburg.

Indes besiegte Leipzig am Samstag Darmstadt auch durch ein Tor von Christoph Baumgartner mit 2:0 (1:0). Der zur Pause eingewechselte ÖFB-Teamspieler sorgte mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze für den Endstand (50.). Den Assist dazu hatte mit Xaver Schlager ebenfalls ein Österreicher gegeben.

Ein packendes Rheinderby erlebten die Zuschauer beim 3:3 (1:1) zwischen Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Florian Kainz bereitete die ersten beiden Kölner Treffer vor, ÖFB-Kollege Stefan Lainer das 2:2 von Gladbach. Vor dem Match hatten sich Fangruppen geprügelt, 131 Kölner und 74 Mönchengladbacher wurden am Freitag in Gewahrsam genommen.

Augsburg besiegte Heidenheim mit 1:0.