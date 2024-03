14-Jähriger in freiem Skigelände schwer verletzt

Der Jugendliche erlitt beim Sturz mehrere Knochenbrüche. Er konnte noch selbst Hilfe rufen.

Ein 14-Jähriger aus Vorarlberg hat sich beim Fahren in freiem Skigelände im Skigebiet Mellau (Bezirk Bregenz) schwer verletzt. Er wollte am Sonntagnachmittag mit seinen Figl-Kurzski über den freien Skiraum in Richtung Wildgunten abfahren. In dem steilen, von vielen Felsschrofen durchsetztem Gebiet stürzte der Jugendliche über eine Felskante 30-40 Meter hinab, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntagabend mitteilte. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und Prellungen.

Der Jugendliche konnte noch selbstständig Hilfe rufen, musste jedoch anschließend vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen werden. Er wurde in das LKH Feldkirch geflogen. (APA)