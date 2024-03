Uhren-Manipulation: Die beiden Bilder zeigen den damaligen Siemens-Chef Klaus Kleinfeld am 29. Juli 2004. Das linke Foto wurde vom Unternehmen im Sommer 2004 publiziert und zeigt Kleinfeld noch mit einer teuren Rolex-Uhr am Handgelenk. Das rechte Bild wurde von Siemens zur Hauptversammlung am 27. Jänner 2005 an die Medien weitergegeben. Die Uhr auf dieser Version war auf Wunsch von Kleinfeld wegretuschiert worden. APA / Comyan / Siemens Handout