Wo wohnt die Sprache im Hirn?

US-Forscher suchten nach Unterschieden zwischen mehr und weniger geläufigen Sprachen im Hirn. Das Ergebnis ist paradox.

Es gab das „Jahrzehnt des Gehirns“ – ausgerufen Anfang der 1990er-Jahre durch US-Präsident George Bush senior –, es gab diverse „Jahre des Gehirns“ – in Österreich etwa 2002, unter dem Motto „.Dein Gehirn kann mehr, als du denkst“ –, es gab den „European Month of the Brain“, das war auf Wunsch der EU-Kommission der Mai 2013. Dagegen wirkt es geradezu bescheiden, dass alljährlich um die Iden des März an diversen Instituten eine „Woche des Gehirns“ abgehalten wird. Etwa an der Med-Uni Innsbruck, auf deren Homepage man liest, es sei das Ziel dieser Woche, „der breiten Öffentlichkeit die komplexe Funktion des Gehirns und die Ergebnisse der Forschung auf diesem Gebiet näher zu bringen“.

Ein guter Anlass, sich einmal vor Augen zu führen, wie wenig die Wissenschaft über das Gehirn weiß. Etwa darüber, wie eine einzigartige Fähigkeit des Menschen, nämlich die Sprache, im Kopf zu verorten sei. Gewiss, man kennt einige beteiligte Areale, z. B. das Broca-Areal und das Wernicke-Zentrum. Aber ehrlicherweise spricht man doch am besten pauschal über ein „Sprach-Netzwerk“, das sich über viele Regionen des Schläfen- und Stirnlappens erstreckt, vornehmlich in der linken Hirnhälfte.

Eine Person sprach 54 Sprachen!