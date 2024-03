Streitlust und herber Charme: Rettet Strack-Zimmermann die Liberalen?

Liberale Hoffnungsträgerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann tritt für die FDP bei der Europawahl im Juni an.

Die FDP-Politikerin soll beim Votum im Juni eine krachende Niederlage der Proeuropäer verhindern.

Die Aussichten sind trüb, und die Fallhöhe ist groß: Den dritten Platz, den Europas Liberale bei der EU-Wahl 2019 errungen haben, werden sie bei dem Votum im Juni kaum halten können. Der Liberalen Fraktion im Europaparlament (Renew Europe), der in Österreich die Neos angehören, droht gemäß den vom Portal Europe Elects aggregierten Umfragedaten vom Februar gar der blamable Rückfall auf Platz fünf hinter EVP, Sozialdemokraten und den beiden Rechtsaußen-Fraktionen EKR und ID – was den Umkehrschluss zulässt, dass der Höhenflug der Rechtspopulisten durch die Schwäche der Liberalen (die vor allem in Frankreich voll durchschlägt) zumindest mitverursacht wird.

Ihr Heil suchen die ramponierten Proeuropäer nun in einer Hoffnungsträgerin mit Kanten und herbem Charme: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die 66-Jährige, die zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Liberalen zählt und die FDP im Europawahlkampf anführt, soll auch für Alde, die größte Fraktion in der liberalen Parteienfamilie, als Nummer eins antreten – womit die FDP-Politikerin zur Bannerträgerin von Renew Europe wird.