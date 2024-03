Johannes Mario Simmel: Der berühmte „Onkel Hannes“

Soeben ist die Biografie des einst weltberühmten Autors Johannes Mario Simmel erschienen, dessen Geburtstag sich im April zum 100. Mal jährt. Seine Nichte Lisa Wegenstein hat Erinnerungen zum neuen Buch beigetragen.

Er hatte stets viel zu erzählen. Bis ins letzte Detail recherchierte, dicke Wälzer waren sein Markenzeichen: „Es muss nicht immer Kaviar sein“, ursprünglich als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift „Quick“ erschienen, machte Johannes Mario Simmel ab den frühen 1960ern berühmt. Nicht nur in Österreich, auf der ganzen Welt: Simmel verkaufte mehr als 70 Millionen Romane („Hurra, wir leben noch“ etc.) in 33 Sprachen.

Johannes Mario Simmel (1924 bis 2009) verkaufte mehr als 70 Mio. Bücher. Archiv VDK

Die Liebe (immer die Liebe!), Spionage, Umweltschutz, Alkohol- und Drogensucht, der (schändliche) Umgang mit behinderten Kindern und die stete Warnung vor Rechtsextremismus: Simmel hat viele Themen in seine Romane verpackt, nicht selten geradezu visionär Gesellschaftsprobleme vorausgesehen.

„Mischling ersten Grades“

Aber über etwas sprach Simmel privat kaum: Wie er die NS-Zeit in Wien überlebt hat. Wie sein Vater, zwar evangelisiert, aber Sohn jüdischer Eltern, nach England flüchten musste. Wie Simmels Mutter ihre Kinder, Johannes Mario und Eva, als „Mischlinge ersten Grades“ durch den Zweiten Weltkrieg gebracht hat.

Von diesem Teil der Familiengeschichte wusste Simmels Nichte, Lisa Wegenstein, die in Wien mit ihrem Mann das Top Kino und das Schikaneder führt, nur wenig, „obwohl ich immer wieder danach gefragt habe. Aber meine Mutter und er wollten nicht darüber reden“, erzählt sie.