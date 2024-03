50 Jahre Zivildienst: Von den Verweigerern zu Stützen des Systems

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Zwei Zivildiener mit einem Patienten im SMZ Ost (inzwischen Klinik Donaustadt) im Februar 1994. • Votava / picturedesk.com

Es ist noch nicht so lang her, da galt es fast als Schimpfwort, zumindest abwertend: der Zivildiener, der Zivi. Heute sind sie fast überall, von der Kinder-, Alten- und Krankenbetreuung bis zu Umweltorganisationen, Feuerwehr oder Polizei. In vielen Bereichen wäre ein Betrieb ohne diese jungen Männer zumindest schwierig.

Wer sind die Zivildienstleistenden heute, 50 Jahre, nachdem 1974 die Einführung des Ersatzdienstes beschlossen wurde? Was müssen sie leisten, was motiviert die jungen Männer und wie prägt sie ihr Zivildienst?

Das Interesse ist stetig gestiegen. Haben sich zuerst nur 1000 bis 2500 Männer pro Jahr dem Zivildienst verpflichtet, ist die Zahl nach Abschaffung der Gewissensprüfung 1992 stetig gewachsen. 2023 wurden 14.630 Zivildiener zugewiesen. Im Schnitt haben sich in den letzten zehn Jahren 45 Prozent der tauglichen Wehrpflichtigen für den Zivildienst entschieden.

Es geht noch immer um die Waffe

Aber auch wenn man heute den Eindruck hat, zwischen Heer und Zivildienst könne man frei wählen, formal scheidet sich alles an der Sache mit den Waffen: Nach wie unterschreiben Zivildiener, sie könnten die Wehrpflicht nicht erfüllen, weil sie, von Notwehr und Nothilfe abgesehen, Waffengewalt gegen Menschen ablehnen und in Gewissensnot geraten würden. „Es steht und fällt alles mit dem Dienst an der Waffe“, sagt Ferdinand Mayer, der Leiter der Zivildienstserviceagentur im Bundeskanzleramt.

Info 2023 wurden von 45.565 Wehrpflichtigen in Österreich 31.516 junge Männer als tauglich eingestuft. 14.630 Zivildiener wurden 2023 einer der 1501 Zivildiensteinrichtungen zugewiesen. Von den Einrichtungen wurde voriges Jahr ein Bedarf von 16.309 Zivildienern gemeldet, dieser konnte zu 89,7 Prozent gedeckt werden.

585,10 Euro erhalten Zivildiener (seit 1. Jänner 2024) und monatlich bis zu rund 400 Euro Verpflegungsgeld oder kostenlose Mahlzeiten. Außerdem sind Zivildiener kranken- und unfallversichert und erhalten, wenn Voraussetzungen erfüllt sind, Wohnkostenbeihilfe und/oder Familien-/Partnerunterhalt. Für die neun Monate des Zivildienstes erhalten Zivildiener das Klimaticket Österreich.

Wer wegen Waffengewalt auffällig wurde, darf keinen Zivildienst leisten, für Zivildiener gilt 15 Jahre ein Waffenverbot und früher konnten diese etwa später nicht zu Polizei, Zoll oder Justizwache. Das wurde aufgeweicht. Für Sportschützen oder Jäger gibt es Ausnahmen, auch können sich Zivildiener umorientieren: „Man kann nach dem Zivildienst das Löschen der Zivildienstpflicht, die nach Ableisten des Dienstes bis zum 50. Lebensjahr gilt, beantragen. Dann kann ein Zivildiener auch Berufssoldat werden. Solche Fälle gibt es auch“, sagt Mayer.

Der Bedarf steigt

Und selbst bei der Polizei gibt es heute Zivildiener: Als Schülerlotsen etwa, die auch für Büroarbeiten eingesetzt werden. Der Großteil ist aber nach wie vor im Sozialbereich eingesetzt. Und der Bedarf steigt.

Dabei folgen, wie Mayer sagt, „80 bis 85 Prozent“ dem Rat, sich selbst um eine Stelle in einem Bereich, der sie interessiert, umzuschauen. Der Rest wird zugewiesen. In der Beliebtheit liegt etwa der Rettungsdienst stets vorn, auch Einrichtungen im Bereich Umweltschutz. In anderen Sparten gibt es manche Berührungsängste, etwa im Behindertenbereich. „Aber da sehen wir, dass Leute, die amtswegig zugeteilt werden und die sagen, das kann ich nicht, oft bleiben, eine Ausbildung machen“, sagt Mayer. Überhaupt ist der Zivildienst wichtig zur Rekrutierung und Berufsorientierung. „Eine Studie der WU hat ergeben, dass sieben Prozent aller Zivildienstleistenden auf Basis dessen Ausbildungs- und Berufspläne ändern. 25 bis 30 Prozent bleiben zumindest eine Zeit lang ehrenamtlich in ihrer Organisation“, so Mayer.

Quote der „schwarzen Schafe“ steigt leicht an

Zumindest ein kleiner Prozentsatz ist dafür aber weniger geeignet. In 200 bis 300 Fällen kommt es pro Jahr zur Entlassung. „Wir haben rund drei bis fünf Prozent schwarze Schafe, die zwar nicht alle entlassen werden, aber bei denen sich die Einrichtung beschwert“, sagt Mayer. Diese Quote steige leicht. Und die Probleme fallen vor allem in der ersten Jahreshälfte auf. Während im Herbst die Engagierteren, die etwa nach der Matura gleich starten wollen und sich selbst gekümmert haben, ihren Dienst antreten, werden im Frühjahr Stellen mit denen besetzt, die sich nicht gekümmert haben.

Komplett den Dienst zu verweigern oder zu sabotieren kann aber teuer werden: Bis 35 kann jemand, der an einer Stelle entlassen wird, immer wieder zugewiesen werden. Wer nicht zum Dienst auftaucht, dem droht, nach verwaltungsrechtlichen Verfahren und Geldstrafen, letztlich ein strafrechtliches Verfahren mit drohender Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Auch das, sagt Mayer, sei schon ausgesprochen worden. Auch wenn es die absolute Ausnahme sei.