Der humanitäre EU-Seekorridor für den Gazastreifen öffnet sich. Das erste Hilfsschiff hat die zypriotische Hafenstadt Larnaka verlassen. Die Lebensmittel an Bord hat eine private US-Organisation gesammelt. Die Fahrt dauert mindestens zwei Tage.

Larnaka. Die „Open Arms“ legt ab – langsam und behutsam, denn an ihrer Backbordseite ist ein schwer beladenes Floß vertäut. Auf dem Kai im Hafen von Larnaka an der Südküste von Zypern bricht Jubel aus, als das Schiff der spanischen Hilfsorganisation am Dienstag in Fahrt kommt: Der erste Schiffstransport des EU-Seekorridors für Gaza ist unterwegs.

Vor der Hafeneinfahrt sitzt der Rentner George vor einem Café. „Toll, dass den Leuten geholfen wird“, sagt der 71-Jährige. Der griechische Zyprer fühlt sich den notleidenden Zivilisten in Gaza nahe: Vor 50 Jahren, als er bei den Kämpfen zwischen Griechen und Türken auf Zypern seine Heimat im Norden der Insel verlassen musste, war er selbst ein mittelloser Flüchtling. „Damals kam ich ohne Schuhe hier an. Ich weiß, wie das ist, nichts mehr zu haben.“

200 Tonnen Lebensmittel