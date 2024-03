Mit Abfertigung NEU die Bindung an das Unternehmen stärken

In unsicheren Zeiten kommt der Altersvorsorge besondere Bedeutung zu. Unternehmen können diese Tatsache für sich nutzen, indem sie ihre betriebliche Vorsorgestrategien verbessern und das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar kommunizieren.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Rund zwei Drittel aller Österreicherinnen und Österreicher machen sich Gedanken, darüber, ob sie nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Arbeitsleben genug Mittel haben werden, um ihren gewohnten Lebensstandard zu halten. Die Generation Z, die derzeit in das Arbeitsleben tritt, ist in der Hinsicht ebenso besorgt, wie ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was ein Novum ist: Bis vor nicht allzu langer Zeit galten junge Menschen als nicht besonders stark an Fragen der Altersvorsorge interessiert.

Zugleich gilt aber auch: Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist nicht bewusst, dass neben der Pension auch die Abfertigung NEU einen wichtigen Baustein für die Zukunftssicherung darstellt. Noch weniger Bewusstsein herrscht darüber, dass der Arbeitgeber bei der Anlage der Beiträge für die Abfertigung NEU eine Wahl zwischen mehreren Vorsorgekassen treffen kann, die sich in ihrem Service und ihrer Performance zum Teil beträchtlich unterscheiden.

Das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdeutlichen, vor allem aber nachvollziehbar darzustellen, warum man sich für einen bestimmten Anbieter entschieden hat, kann daher ein wichtiges Mittel von Employer-Branding sein.

Erfolg, Transparenz und Service

Zu den Kriterien, die bei der Wahl der Vorsorgekasse berücksichtigt werden sollten, zählt klarerweise die Performance. Wobei langfristiger Erfolg wichtiger ist, als einzelne Ausreißer nach oben oder nach unten.

Wenn eine Vorsorgekasse wie die VBV-Vorsorgekasse es schafft, langfristig das beste Ergebnis aller seit der Einführung der Abfertigung NEU aktiven Kassen zu erwirtschaften, dann ist das ein Argument, das bei der Anbieterwahl dementsprechend gewichtet werden sollte. Und es sollte auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommuniziert werden – als ein Zeichen, dass mit den einbehaltenen Beiträgen verantwortungsvoll und zukunftsorientiert umgegangen wird.

Die VBV-Vorsorgekasse bietet als Marktführerin zu diesem Zweck Unterlagen und Informationen in fünfzehn Sprachen an, die bereits zielgruppengerecht aufbereitet sind und dementsprechend gut eingesetzt werden können. Auch sonst steht der Service-Gedanke mit einem hauseigenen Call-Center und einem umfangreichen, leicht zu bedienenden Online-Angebot bei der VBV-Vorsorgekasse weit vorne. Leicht nachvollziehbar ist auch die Veranlagungsstrategie: die Asset Allocation auf den Kontoinformationen wird monatlich aktualisiert, in dreimonatigen Abständen gibt es einen detaillierten Veranlagungsbericht. All das spiegelt sich auch in der Marktposition der VBV-Vorsorgekasse wider. Sie verwaltet und veranlagt mittlerweile die Beiträge von rund einem Drittel aller in Österreich Beschäftigten.

Ethische Kriterien

Neben Transparenz, einem soliden Veranlagungsergebnis und einem guten Service ist für immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute aber auch die Frage nach den sozialen, ökologischen und ethischen Grundsätzen, nach denen ihr Geld angelegt wird, wichtig.

Die VBV-Vorsorgekasse hat sich bereits bei ihrer Gründung eine diesbezügliche Richtlinie gegeben. Das Unternehmen engagiert sich auch in entsprechenden Initiativen. Im Vorjahr ist die VBV-Vorsorgekasse zum Beispiel als erstes österreichisches Unternehmen der Finance for Biodiversity Foundation beigetreten, die im Rahmen des Biodiversitätsgipfels der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde.

Gerade weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute in verantwortungsbewussten Unternehmen arbeiten wollen, mit deren Zielen und Geschäftspolitik sie sich identifizieren können, macht es Sinn, auch in der Frage der Zukunftsvorsorge eventuell nicht mehr stimmige Konzepte zu hinterfragen, findet Andreas Zakostelsky, CEO der VBV-Vorsorgekasse: „Es zahlt sich bei der Abfertigung NEU aus, das Angebot zu evaluieren und für seine Belegschaft die beste Wahl zu treffen.“ Ein etwaiger Anbieterwechsel ist jedenfalls mit wenig Aufwand jedes Jahr bis zum 30. Juni möglich. Zusätzliche Kosten entstehen dabei nicht.