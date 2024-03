Das Verfahren wegen Terrorismusverdachts wurde rechtskräftig eingestellt. Die neuen Ermittlungen beziehen sich auf vermutete Vermögensdelikte. Der Verein weist die Vorwürfe zurück.

Die „Operation Luxor“ hat die meisten ihrer Verdächtigen bereits verloren. Waren unmittelbar nach der Großrazzia im Jahr 2020 gegen mutmaßliche Mitglieder der Muslimbruderschaft und der Terrororganisation Hamas 100 Personen als Beschuldigte geführt worden, so sind es nun nur mehr 30. Seit rund einem Monat wird gegen den Hilfsverein Rahma Austria wegen Vermögensdelikten ermittelt. Dieser wehrt sich nun mit einem Schreiben an die Politik massiv gegen das Verfahren.

In einem Brief an alle Fraktionen des Parlaments sowie den Verfassungsschutz, Innen- und Justizministerium. Darin heißt es, dass das Vorgehen der Behörden „mehr als nur fraglich“ sei. Beamte würden einfach in der Früh bei Spendern auftauchen, um sie einzuvernehmen, ohne zuvor eine Ladung übermittelt zu haben. Außerdem kritisiert der Verein, dass dieselben Beamten ermitteln wie schon bei dem eingestellten Verfahren wegen Terrorismusvorwürfen.

Hilfsgelder für Gaza

Der Verein trägt das österreichische Spenden-Gütesiegel. Nach dem Erdbeben vom 6. Februar 2023 errichtete Rahma (übersetzt: Barmherzigkeit) Austria Containersiedlungen in der Türkei und in Syrien. Das jährliche Spendenvolumen beträgt laut Jahresbericht 2022 um die vier Millionen Euro. Circa 30.000 Spender unterstützen den Verein. Zuletzt hat der Verein auch Hilfsgelder in den Gazastreifen geschickt. Ebendort wurden auch Brunnen errichtet.

Gegen den Vereinsobmann Taher Hassan und den Verein war im Rahmen der Operation Luxor wegen Terrorismusverdachts ermittelt worden. Diese Anschuldigungen wurden mittlerweile aber fallengelassen und das Verfahren rechtskräftig eingestellt.

Auffälligkeiten in der Buchhaltung

Laut Staatsanwaltschaft Graz (diese führt das Verfahren) sei man auf Auffälligkeiten in der Buchhaltung gestoßen. So wurden offenbar aus Vereinsmitteln Reisen für Personen bezahlt, die nichts mit dem Verein zu tun hatten, etwa Kinder von Vereinsfunktionären. Weiters wurden Honorarnoten für Personen sichergestellt, die nicht als beschäftigt gemeldet waren und Spenden vom Verein erhielten. Für die Finanz und die Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, diese hätten „schwarz“ gearbeitet, wobei ihrer Honorare mit Spendengeldern bezahlt wurden. Auch soll der Verein Stromrechnungen für Personen übernommen haben, obwohl man wusste, dass die Betreffenden staatliche Zuschüsse für Strom erhalten hatten.

Der Verein weise diese Vorwürfe aufs Schärfste zurück, heißt es in dem Schreiben. Alle Spenden seien zweckmäßig dem Spendenziel zugeführt und auch hierfür verwendet worden. Dies gehe eindeutig aus der jährlichen Bilanz sowie der Buchhaltung hervor. (schev/m.s.)