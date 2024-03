GABAUER feat. Drew Sarich: Neuer Song und neues Video 

„Would You Call This Love“ heißt der neue Song, der am Dienstagabend in der Music Bar Praterstraße in Wien präsentiert wurde.

Er ist bekannt als Frontmann des Hot Pants Road Club, der Freemen Singers, der Live Spirits mit Monika Ballwein und des Earth Wind & Fire-Projects. Und natürlich aus der ORF-Show Dancing Stars: Sänger Andie Gabauer. Am Dienstagabend lud er mit seiner Formation GABAUER Freunde und Wegbegleiter in die Music Bar Praterstraße zur Release-Party. Für seinen neuen Song „Would You Call This Love“ holte sich Andie Gabauer (Gitarre und Gesang) Helmut Schartlmüller (Bass), Philipp Mayer (Drums) und Drew Sarich (Gesang) dazu.

„Drew und mich verbindet nicht nur eine musikalische Freundschaft, sondern eine wahre Männerfreundschaft. Es war schon lange der Wunsch, etwas gemeinsam zu machen. Umso mehr freut es mich, dass es trotz unserer vollen Terminkalender geklappt hat“, sagt Gabauer. „Mit diesem Song wollten wir eine Hymne für diejenigen schaffen, die in der Suche nach Liebe und Geborgenheit bereit sind, sich zu verformen und zu verbiegen, nur um jemandem zu gefallen. Wir alle spielen verschiedene Rollen in dieser Suche, sei es der Held, der Rebell, der Schoßhund oder der Tiger“, ergänzt Sarich. „Dieser Song reflektiert die Vielschichtigkeit und die Komplexität der Liebe – egal ob schwul, lesbisch, hetero oder bi – und stellt die Frage: Würdest du das als Liebe bezeichnen?“ Das dazugehörige Musikvideo wurde im HUMANA Vintage Store gedreht.

Zur Release-Party gekommen sind unter anderem Roman Gregory (AlkBottle), Gregorij Makazaria, die Sängerinnen Maya Hakvoort, Ana Milva Gomes und Rounder Girl Kim Cooper, Stani Vana (DelaDap), DJ Alex List, Faris Endris Rahoma, Eva Maria Marold, Musikproduzent Mario Rossori und Schlagzeuger Titus Vadon. (red.)