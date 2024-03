Der teure EU-Deal mit Ägypten

Über sieben Milliarden Euro sollen in das wirtschaftlich angeschlagene Land fließen, das im Gegenzug die Migration in die EU begrenzen soll.

Brüssel/Wien. Wenn die EU-Spitzen am Sonntag nach Kairo reisen, haben sie eine erhebliche Summe Geld im Gepäck: 7,4 Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2027 nach Ägypten fließen, um die dortige Wirtschaft zu stabilisieren – und aus Sicht der Union vor allem ein Ziel zu verfolgen: die Migration nach Europa zu stoppen. Knapp 100 Millionen Euro könnte in den kommenden Monaten allein der Ausbau beim Grenzschutz verschlingen. Besonderes Augenmerk gilt der Grenze zum Sudan, von wo Menschen vor dem Bürgerkrieg nach Ägypten fliehen, und jener zu Libyen, wohin Ägypter ausreisen, um in die EU überzusetzen: Von der ägyptischen Küste selbst gibt es zwar seit Jahren keine Überfahrten nach Europa mehr, dennoch stellten 26.500 Ägypter im Vorjahr einen Asylantrag in der EU.