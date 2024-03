Die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ hat exklusiv einige Passagen der Autobiografie des Papstes veröffentlicht. Darin schreibt er über seine Ideen, Pläne und über seine Familie.

Papst Franziskus hat eine Autobiografie verfasst. „Es stimmt, dass der Vatikan die letzte absolute Monarchie in Europa ist“, im Konklave 2013, bei dem er zum Papst gewählt wurde, habe es einen großen Wunsch gegeben, „Dinge zu ändern, bestimmte Haltungen aufzugeben, die leider auch heute noch nicht verschwinden“, schreibt der Papst darin über seine Gegner.

Das ist in einer Vorabveröffentlichung einiger Passagen zu lesen, die die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Donnerstag vorab veröffentlicht hat. „Es gibt immer diejenigen, die versuchen, die Reform zu bremsen, diejenigen, die am liebsten in den Zeiten des Papst-Königs stecken bleiben würden.“