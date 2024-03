Warum Deutschland bei der EM in „Pink“ spielt

DFB-Ausrüster Adidas enthüllte unter dem Motto „Typisch Deutsch“ die Spieloutfits, mit denen Ilkay Gündogan und Co. ab dem 14. Juni ihre Spiele bei der Heim-EM bestreiten werden.

Die Trikot-Katze ist aus dem sack. Mit einem traditionell weißen und einem ungewohnt pinken Trikot wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM in diesem Sommer auflaufen. DFB-Ausrüster Adidas enthüllte unter dem Motto „Typisch Deutsch“ die Spieloutfits, mit denen Ilkay Gündogan und Co. ab dem 14. Juni ihre Spiele bestreiten. Die neuen Jerseys sollen in den ersten Länderspielen des EM-Jahres am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande getragen werden.

Das Heimtrikot ist klassisch und schlicht in Weiß gehalten. Einzig die zwei schwarzen Streifen an den Seiten und schwarz-rot-goldene Streifen im Schulterbereich heben sich optisch ab. Auch die Hosen und Stutzen sind weiß.

Deutlich auffälliger ist das offizielle Auswärtstrikot in pink-lila Farbtönen und einem rautenförmigen Muster, das an die Optik eines Adlerflügels erinnern soll. Die Hosen und Stutzen sind komplett lila, während beim Trikot die beiden Farben ineinander fließen. „Das Auswärtstrikot finde ich sehr cool! Mal etwas anderes und wirklich außergewöhnlich“, sagt Teamspieler Florian Wirtz: „Wir freuen uns auf die Heim-EM, bei der wir in beiden Trikots performen wollen.“

„Während das typisch weiße Heimtrikot die deutsche Fußball-DNA auf eine moderne Art und Weise aufgreift, sorgt das Auswärtstrikot mit seinen pink-lila Farbtönen für einen unerwartet frischen Auftritt“, schrieb Adidas in einer Pressemitteilung. Die Trikotvorstellung werde von einer Werbekampagne begleitet, „die humorvoll mit deutschen Klischees und Stereotypen spielt“, teilte das Unternehmen mit.

