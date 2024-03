US-Erzeugerpreise steigen überraschend kräftig

Ein Anstieg der Erzeugerpreise gilt meist als frühes Signal für einen möglichen Anstieg der Verbraucherpreise. Diese waren in den USA im Februar wieder auf dem Vormarsch.

Die Erzeugerpreise in den USA sind im Februar doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Sie legten um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit einem erneuten Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Februar 2023 zogen die Preise um 1,6 Prozent an. Experten hatten lediglich einen Zuwachs von 1,1 Prozent erwartet.

An den Aktienmärkten kam die Entwicklung nicht gut an, dämpft sie doch die Chancen für eine rasche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed: Die Börsen-Futures gaben ihre Gewinne nach Veröffentlichung der Daten wieder ab.

Vorboten der Inflation

Die Erzeugerpreise gelten ab Werkstor - also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit frühe Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise geben. Diese waren zuletzt überraschend wieder auf dem Vormarsch. Sie kletterten im Februar zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, nach 3,1 Prozent im Jänner.

Die Fed hält den Leitzins aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent. Sie will die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2,0 Prozent drücken. Mit einer Zinssenkung rechnen viele Experten zur Jahresmitte, wenn der Inflationsdruck bis dahin nachlässt. (APA/Reuters)