Obdachloser in Hauseinfahrt in Salzburg überfahren und getötet

Der Mann lag stark alkoholisiert in der Einfahrt. Versuche, ihn wiederzubeleben blieben ohne Erfolg.

Ein 30-jähriger ungarischer Obdachloser ist Donnerstagnachmittag in Salzburg/Schallmoos in einer Haus- und Grundstückseinfahrt überfahren. Er wurde dabei tödlich verletzt.

Der Mann lag dort stark alkoholisiert, teilte die Polizei mit. Eine in Salzburg wohnhafte 31-jährige Polin fuhr mit ihrem Pkw am frühen Nachmittag in die Einfahrt und überfuhr ihn. Passanten hoben das Fahrzeug mittels Wagenheber an. Versuche der Rettungskräfte, ihn zu reanimieren, blieben erfolglos. Der Ungar verstarb noch an der Unfallstelle. (APA/Red.)