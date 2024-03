Team von Puls 24 bei FPÖ-Demo in Favoriten bedrängt

„FPÖ-Angriffe auf Medienfreiheit münden in Gewalt“, kritisieren die Grünen.

„Favoriten hat genug!“ - gegen Gewaltexzesse, importierte Kriminalität und ein Leben in Angst“ lautete das Motto einer Kundgebung der FPÖ am Donnerstagnachmittag. Am Rande der Demo kam es zu tumultartigen Szenen: Ein Team von Puls 24 wurde von mehreren Personen bedrängt und geschubst, wie ein Video des Senders zeigt. Teilnehmer riefen „Weg mit der Kamera“ und „Ich nehm dir den Film raus“. FPÖ-Mitarbeiter versuchten, zu deeskalieren, schließlich griff auch die Polizei ein.

Die Grünen haben für Freitagvormittag eine Pressekonferenz zu dem Vorfall einberufen: „FPÖ-Angriffe auf Medienfreiheit münden in Gewalt“, heißt es in der Aussendung von Generalsekretärin Olga Voglauer. (Red.)