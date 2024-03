Als CEO lieber am eigenen Königreich arbeiten – oder am Ökosystem?

Georg Kopetz: Wir haben ein unterschiedliches Verständnis von Technologiemärkten in USA und Europa – ich lasse hier China einmal weg – und da ist wichtig, dass sich das Verständnis auf beiden Seiten des Atlantik verändert. Es war immer eine Stärke des amerikanischen Technologiesystems, dass es auf Ökosystemen abstellt und das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt hat. Das ist um Stanford und das Silicon Valley herum entstanden. Und die Europäer haben immer sehr stark Produkte und Lösungen im Auge gehabt und ich habe oft diskutiert mit amerikanischen Freunden und gesagt: „In Europa gibt es keinen Markt für Technologien, da gibt es Märkte für Produkte und Lösungen.“ Deswegen: Wenn man ein Unternehmen in Europa gründet, muss man sofort in den Produkt- und Lösungsraum hineingehen und kann nicht in den Technologiebereich. Denn wenn ich ein Produkt und eine Lösung entwickle, komme ich immer in die Komplexität der Anwendung hinein. Das hat sich in den USA jetzt auch ein wenig geändert, vor allem unter dem Einfluss von Elon Musk und einigen anderen Start-up-Gründern, die den Vertical Stack in den Vordergrund stellen und sagen: Ich will eigentlich den gesamten Vertical Stack beherrschen. Das heißt von der Anwendung bis hinunter auf die Chipebene. Vielleicht sogar die Chips selber entwickeln und produzieren lassen. Damit kommt das Thema Ökosystem nicht mehr so in den Vordergrund. Dagegen hat man in Europa erkannt, dass man de facto Technologie auch viel ernster nehmen muss und dass Technologie eigentlich wesentlich ist in vielen Bereichen. Und man hat in Europa erkannt, dass jedes Industrie- auch ein Technologieunternehmen ist. Wir reden hier über zwei Enden: Ökosysteme sind offen, also mehr outward-in, und von strategischen Allianzen, mehr inward-out und der Frage, wie bringe ich Produkte in den Markt.