Die feinen Züge der heimischen Personalleitung

Ein feiner Zug der HR-Chefs ist es, sich um die Anliegen der Mitarbeitenden zu kümmern. Um die beruflichen wie privaten gleichermaßen. Welche Benefits zur Verfügung gestellt werden und im Recruiting angeboten werden können. Ein weiterer schöner Wesenszug ist die Bereitschaft, eine angenehme Willkommenskultur zu leben, das Onboarding gut vorzubereiten und als Unternehmensfamilie aufzutreten. Im Zuge von Bewerbungsgesprächen wird bei den Imperial Brands oft danach gefragt, ob man denn rauchen müsse. Zur Klarstellung: „Nein“, sagt Sabine Spenger. Die Juristin ist als People & Culture Managerin für Österreich und die Schweiz zuständig.

Zum Zug kommt in dieser Debatte die hr-Lounge. Dort versammeln sich die Personalleiterinnen des Landes, um nach einer Unternehmensvorstellung des Gastgebers ihre Vorstellungen auszutauschen. Von der neuen Art zu arbeiten, zu führen, zu kalkulieren, das Personal auszuwählen. Zu Gast bei den Imperial Brands erklärt auch hr-lounge-Initiator und -Präsident Josef Buttinger den Klubabend mit den Worten „Wer den ersten Zug verpasst, bleibt Nichtraucher!“ für eröffnet.

Als eines der führenden Tabakunternehmen beschäftigt der Konzern international rund 25.000 Mitarbeitende, rund 45 davon am österreichischen Standort. Insgesamt ist der Konzern in 120 Märkten aktiv. „Innerhalb der Gruppe ist Österreich, auch im Größenverhältnis, für uns ein bedeutungsvoller Markt“, sagt Florian Osterloh, für den D-A-CH-Cluster zuständig. Hochinnovativ sei die Firma, weil sie so starken Regulatoren unterworfen sei. „Wir sind qua Businessmodell zur permanenter Innovation angehalten und stellen den Konsumenten ins Zentrum. Um ihn zu fragen, was er braucht“, betont er.

Weniger nach den Konsumenten als nach Bewerbenden, fragen die rund 50 heimischen, teilnehmenden Personalleiter- und Leiterinnen vor Ort. „Wir möchten eine Kultur haben, in der Leistung anerkannt und honoriert wird. Dieser Performance-Fokus zieht sich durch die gesamte Unternehmensstrategie“, muss sich Osterloh bei der Firmenpräsentation schon zügeln, um nicht auszuufern. Ausweiten kann sich in Folge, durch den Austausch bei Flying Diner, nur der Horizont aller Anwesenden. Noch so ein feiner Zug, sich gegenseitig zu inspirieren. Sich zu verbinden. Um den Mitarbeitenden Zug um Zug ein Gefühl der emotionalen und rationalen Verbundenheit zu schenken.