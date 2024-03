200 Jobs gestrichen: Signa-Tochter SportScheck schließt fünf Geschäfte

Das deutsche Unternehmen musste im Zuge der Signa-Pleite Insolvenz anmelden. Insgesamt 200 der etwa 1300 Beschäftigten verlieren deshalb ihren Job.

Der insolvente Fachhändler SportScheck schließt fünf Geschäfte in Deutschland - darunter das Münchner Stammhaus. Insgesamt 200 der etwa 1300 Beschäftigten verlieren deshalb ihren Job, wie Insolvenzverwalter Axel Bierbach am Freitag mitteilte. Die strukturellen und personellen Einschnitte seien notwendig, um das Unternehmen, das im Zuge der Pleite seines österreichischen Eigentümers Signa selbst Insolvenz anmelden musste, wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Neben der Münchner Filiale sind von den rund 30 Geschäften in Deutschland auch jene in Aachen, Augsburg, Bremen und Unterhaching betroffen. Laut Insolvenzverwalter konnten sie nicht profitabel gemacht werden.

Kein neuer Standort für Stammhaus in München gefunden

In München ist es demnach trotz intensiver Suche nicht gelungen, einen neuen Standort für das Stammhaus zu finden. „Auf dem Münchner Vermietungsmarkt gibt es derzeit kein adäquates Mietobjekt, das den hohen Ansprüchen von SportScheck an ein erstklassiges Flagship-Sporthaus gerecht wird“, sagte Bierbach. Das Unternehmen sei aber weiterhin bestrebt, ein Mietobjekt in der Münchner Innenstadt zu finden.

SportScheck hatte zur Signa-Holding des Tiroler Immobilieninvestors René Benko gehört und im November Insolvenz anmelden müssen, nachdem Signa laut Insolvenzverwalter die finanzielle Unterstützung nicht mehr gewährleisten konnte. Die zentralen Signa-Gesellschaften sind ihrerseits seit Jahresende insolvent.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Italiens größter Sportfachhändler Cisalfa das Sporthandelsunternehmen mit Sitz in München übernimmt. Die Übernahme erfolgt im Wege einer Sanierung mittels Insolvenzplan, über den Ende April eine Gläubigerversammlung am Amtsgericht München abstimmt. Cisalfa betreibt in Italien mehr als 150 Filialen und mit dem Tochterunternehmen Sport Voswinkel 50 Geschäfte in Deutschland. (APA/dpa)